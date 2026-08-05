فراخوان نوزدهمین سوگواره «مهر محرم» سمنان منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید رسول موسوی نژادیان شامگاه چهارشنبه در جمع خبرنگاران در موکب رسانه ای شهید نائینی با بیان اینکه فراخوان سوگواره بین المللی مهر محرم در سمنان صادر شد، بیان کرد: امسال این سوگواره به صورت خاص و ویژه برگزار خواهد شد.

وی با بیان اینکه این نوزدهمین دوره سوگواره مهر محرم است که در استان سمنان برگزار می شود، افزود: این سوگواره امسال در دو بخش عمومی و تخصصی (حرفه ای) برگزار می شود.

مدیرکل ارشاد اسلامی استان سمنان با بیان اینکه در کنار هنرمندان و عکاسان و طراحان و ... عموم مردم هم می توانند در این رویداد حضور یابند، گفت: این رویداد امسال پنج بخش اصلی دارد.

موسوی نژادیان با بیان اینکه قائد شهید امت و مقاومت حسینی از محورهای این رویداد است، ابراز کرد: هیئات خانگی و تربیت حسینی دومین محور رویداد مهر محرم امسال خواهد بود.

وی افزود: مسئولیت اجتماعی و همدلی حسینی، ایران صحن امام رضا (ع) و منتظران حسینی و راهپیمایی عظیم اربعین و دلدادگان حسینی سه محور دیگر از سوگواره مهر محرم در سال ۱۴۰۵ خواهد بود.

مدیرکل ارشاد اسلامی استان سمنان با بیان اینکه به صورت خلاصه و کوتاه در بخش اول سبک زندگی و اندیشه‌های امام شهید انقلاب، در موضوع هیئات خانگی و تربیت حسینی هر خانه یک حسینیه محوریت دارد، ابراز کرد: در بخش کمک مومنانه و همدلی حسینی، ایران همدل از جمله موضوعات است.

موسوی نژادیان با بیان اینکه در موضوع عاشورا، معرفت و بصیر، عبرت های عاشورایی مد نظر است شامل مواردی مانند قرآن و عترت در حماسه عاشورا، نماز و ... بیان کرد: ایران صحن امام رضا (ع) و منتظران حسینی و راهپیمایی عظیم اربعین و دلدادگان حسینی نیز با موضوعاتی مانند سیره رضوی، موکب های اربعین و اربعین دلدادگان، رسوم و آداب، هنر رضوی، پیاده روی اربعین و ... مد نظر است.

وی با بیان اینکه در بخش عمومی کنشگری عاشورایی در فضای مجازی موضوعی است که بر آن تاکید می شود، ابراز کرد: نشر محتوا در شبکه‌های اجتماعی با هشتگ‌های مثلی ال یباع مثله و باید برخاست در این بخش هدفگذاری شده است.

مدیرکل ارشاد اسلامی استان سمنان با بیان اینکه در بخش عمومی آثار در بخش های صوت، عکس، ویدئو، گرافیک و ادبی شامل شعر و داستان و ... است، گفت: در بخش حرفه ای تک عکس حرفه‌ای و مجموعه عکس و نیز فیلم کوتاه داستانی کوتاه، مستند کوتاه، پویانمایی، موشن گرافیک و نماهنگ مد نظر است که علاقمندان می توانند از طریق وبسایت مهر محرم نام نویسی و از اطلاعات دیگر بهره مند شوند.