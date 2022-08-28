به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، عبدالحمید الدبیبه نخست وزیر دولت نجات ملی یمن با انتشار ویدئویی مربوط به بازدید از اوضاع طرابلس در صفحه فیسبوک خود، گفت که درگیریهای روز شنبه در طرابلس از سوی طرفهای داخلی و خارجی طراحی شده بود.
بر اساس این گزارش، الدبیبه برای کشته شدگان در درگیریهای طرابلس آرزوی مغفرت و برای زخمیها طلب بهبودی نمود.
وی افزود: ما خواستار انتخابات هستیم و به هرکس که میخواهد از طریق کودتا و اسلحه بر لیبی حکومت کند، میگوئیم که خواب میبینید.
این در حالی است که وزارت بهداشت لیبی از افزایش شمار کشته شدگان درگیریهای طرابلس به ۲۳ نفر و زخمیها به ۱۴۰ نفر خبر داد.
وزیر بهداشت دولت نجات ملی لیبی همچنین از مجروحان این درگیریها که روز شنبه در طرابلس پایتخت لیبی روی داد، عیادت کرد.
یک منبع دولتی به شبکه الجزیره گفت که ۱۸ غیرنظامی در بین قربانیان درگیریهای روز شنبه در طرابلس قرار دارند.
شرکت نفت لیبی هم از تعطیلی روز یکشنبه کارکنان خود به دلیل درگیریها در طرابلس خبر داد.
از سوی دیگر، وزارت امور خارجه مصر نیز تمام طرفها در لیبی را به خویشتنداری و توقف درگیریها و انجام گفتگو و اجتناب از خشونت دعوت کرد.
آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل هم خواستار توقف فوری خشونتها در طرابلس پایتخت لیبی شد.
گوترش گفت: تمام طرفها در لیبی را به وارد شدن به گفتگوی حقیقی برای حل تنگنای سیاسی مستمر دعوت میکنیم.
وی همچنین از طرفها در لیبی خواست از جان غیرنظامیان حفاظت کرده و از هرگونه اقدامی که میتواند موجب تشدید تنشها شود، خودداری نمایند.
گوترش در عین حال گفت که سازمان ملل همچنان برای میانجیگری جهت کمک به طرفها در لیبی به منظور ترسیم راهکاری برای برون رفت از بحران سیاسی این کشور آمادگی دارد.
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