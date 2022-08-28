به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز مدیریت راههای کشور، طی شبانه روز گذشته، آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۴۷۳ ترددشمار فعال در محورهای برونشهری، نسبت به روز قبل ۶.۵ درصد کاهش را نشان میدهد.
همچنین سهم وسایل نقلیه سنگین ۱۲.۴ درصد، اوج تردد بین ساعات ۱۸ الی ۱۹ و کمترین تردد بین ساعات ۴ الی ۵ صورت پذیرفته که هموطنان عزیز با آگاهی از این موضوع میتوانند ساعات مناسبتری را برای سفر انتخاب کنند.
محورهای دارای بیشترین تردد طی ۲۴ ساعت گذشته
|
ردیف
|
نام محور
|
استان
|
تعداد وسیله نقلیه
|
۱
|
آزادراه کرج - تهران
|
البرز
|
۱۷۰۴۶۱
|
۲
|
آزادراه تهران - کرج
|
البرز
|
۱۳۹۶۸۴
|
۳
|
آزادراه قزوین - کرج
|
البرز
|
۱۳۴۳۳۷
|
۴
|
آزادراه کرج - قزوین
|
البرز
|
۱۲۷۵۰۹
|
۵
|
آزادراه قم - تهران
|
تهران
|
۹۱۵۰۲
|
۶
|
آزادراه ساوه - تهران
|
تهران
|
۸۸۱۴۹
|
۷
|
بهارستان - اصفهان
|
اصفهان
|
۷۶۰۸۸
|
۸
|
شهریار-کرج
|
تهران
|
۷۴۸۳۵
|
۹
|
جاجرود - تهران
|
تهران
|
۷۳۳۳۷
|
۱۰
|
اصفهان - بهارستان
|
اصفهان
|
۷۱۱۳۷
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