به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز مدیریت راه‌های کشور، طی شبانه روز گذشته، آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۴۷۳ ترددشمار فعال در محورهای برون‌شهری، نسبت به روز قبل ۶.۵ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

همچنین سهم وسایل نقلیه سنگین ۱۲.۴ درصد، اوج تردد بین ساعات ۱۸ الی ۱۹ و کمترین تردد بین ساعات ۴ الی ۵ صورت پذیرفته که هموطنان عزیز با آگاهی از این موضوع می‌توانند ساعات مناسب‌تری را برای سفر انتخاب کنند.

محورهای دارای بیشترین تردد طی ۲۴ ساعت گذشته