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۶ شهریور ۱۴۰۱، ۱۰:۰۶

به مناسبت هفته دولت؛

وزیر علوم از پردیس آموزشی و درمانی ابوعلی سینا بازدید کرد

وزیر علوم از پردیس آموزشی و درمانی ابوعلی سینا بازدید کرد

شیراز – «محمد علی زلفی گل» از پردیس آموزشی و درمانی ابو علی سینا در شیراز بازدید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی زلفی گل صبح یکشنبه در ادامه بازدید از مراکز آموزشی و درمانی شیراز، در پردیس آموزشی و درمانی ابو علی سینا حضور یافت.

وزیر علوم در این بازدید ضمن گفت و گو با دکتر ملک‌حسینی، ازپروژه‌های در حال احداث بیمارستان ابوعلی سینا صدرای شیراز، ازجمله دانشکده علوم پایه دکتر گل‌افشانی بازدید کرد.

دانشکده علوم پایه در بیمارستان پیوند اعضا «ابن سینا» شیراز که به نام مرحوم دکتر گل‌افشانی نامگذاری شده، دربردارنده کلاس‌های درسی و تعداد زیادی آزمایشگاه‌های تحقیقاتی و فناورانه است که در محیطی به‌مساحت ۵۰ هزار متر، با پیشرفت بیش از ۵۰ درصد، در دست احداث است.

بیمارستان ابوعلی سینا صدرا شیراز که به بیمارستان پیوند اعضا ابوعلی سینا معروف است، بزرگ‌ترین مجموعه بین‌المللی خیریه آموزشی پژوهشی و درمانی جنوب کشور است که با مشارکت مادی و معنوی جمعی از خیرین نیکوکار در شهر جدید صدرا شیراز ساخته شده است.

ازجمله ساختمان‌های در حال احداث الحاقی بیمارستان ابوعلی سینا صدرا شیراز می‌توان به مرکز آموزش عالی علوم پایه پزشکی ابوعلی سینا، کتابخانه ابوعلی سینا، بیمارستان هزار تخت‌خوابی سرطان جنوب، درمانگاه، مسجد وخوابگاه‌های دانشجویی اشاره کرد.

کد مطلب 5574839

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