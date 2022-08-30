پدافند هوایی سفارت آمریکا در بغداد فعال شد

به گزارش خبرگزاری مهر، منابع خبری بامداد سه شنبه از فعال شدن سامانه پدافند هوایی سفارت آمریکا در بغداد خبر دادند.

بر اساس این گزارش، خبرنگار شبکه خبری الجزیره بامداد سه شنبه از فعال شدن سامانه پدافند هوایی سفارت آمریکا در بغداد خبر داد.

این در حالی است که منابع خبری از شلیک چند فروند راکت کاتیوشا و خمپاره به سمت منطقه سبز بغداد خبر دادند.

منابع عراقی در عین حال از شلیک راکت‌های کاتیوشا توسط «سرایا السلام» شاخه نظامی جریان صدر عراق به منطقه سبز بغداد خبر دادند.

لازم به ذکر است که در پی ناآرامی‌های اخیر در عراق، فرماندهی عملیات مشترک ارتش این کشور اعلام کرده است که در همه استان‌ها و مناطق این کشور از ساعت ۱۹ عصر روز دوشنبه (به وقت محلی) تا اطلاع ثانوی، مقررات منع آمد و شد برقرار می‌شود.

همزمان رسانه‌های عراقی اعلام کردند که مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق دستور آماده باش کامل به همه نیروهای امنیتی بغداد داده است.