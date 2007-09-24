نخستین نشست هم اندیشی سازمان های مرتبط با حوزه دختران برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر ، نرگس معدنی پور، رئیس فرهنگسرای دختران با بیان اینکه این نشست نخستین جلسه سازمان های مرتبط با حوزه دختران در سال 86 و ششمین جلسه آن از زمان تشکیل ستاد برگزاری روز ملی دختران است، گفت: در این نشست مقرر شد تا هر کدام از سازمان ها و نهادها ضمن آسیب شناسی مسائل دختران ، زمینه را برای بروز و رشد استعدادها و شکوفایی آنان فراهم کنند.

وی تصریح کرد : در این جلسه نمایندگانی از وزارت آموزش و پرورش منطقه مقاومت بسیج تهران بزرگ ، سازمان تربیت بدنی ، مرکز امور زنان و خانواده شورای فرهنگی - اجتماعی زنان شورای عالی انقلاب فرهنگی ، وزارت کشور و سازمان ملی جوانان حضور داشتند.

معدنی پور گفت: این نمایندگان ضمن بررسی توانمندی های نهادها و سازمان های خود در زمینه دختران ، تصمیم گرفتند تا با انجام مطالعات پژوهشی در موضوعات مختلف حوزه دختران و همفکری و هم اندیشی با یکدیگر ، مسائل و مشکلات این حوزه را حل کنند.

رئیس فرهنگسرای دختران خاطر نشان کرد: همچنین به منظور ارتباط تنگاتنگ ، سازمان ها و نهادها با حوزه دختران ، مقرر شد تا جلسه های "هم اندیشی و همفکری" به شکل مستمر برگزار شود .