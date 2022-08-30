محمدرضا عبداللهی، در گفتگو با خبرنگار مهر، ایجاد اشتغال را وابسته به چند موضوع مهم برشمرد و افزود: یک مشکل بزرگ که در حوزه ایجاد شغل در کشور داریم این است که عمده سیاستمداران ما در تهران مستقر هستند و می‌خواهند برای ایجاد اشتغال در سراسر کشور سیاست گذاری انجام دهند، این موضوع باعث می‌شود که سیاست گذار در عمل شناختی از مسائل کف میدان نداشته باشد، همچنین نیازهای جامعه در مورد ایجاد شغل را به درستی نمی‌شناسد و برداشت او از اشتغال زایی، صرفاً پرداخت تسهیلات بانکی و مالی است.

وی خاطر نشان کرد: بخش قالب مسئولان در مورد ایجاد شغل تصور می‌کنند در اجرای طرح‌های ضربتی اشتغال و سیاست‌های اشتغال زایی با تصویب وام در انواع اشتغال زایی چون طرح‌های روستایی، بنگاه‌های زودبازده و طرح‌های دیگری که به تصویب مجلس رسیده است؛ تأمین مالی کافیست. در این نگرش به بازار سازی و مهارت افراد توجه جدی نمی‌شود. در این شرایط زنجیره ارزش توسط قانون‌گذاری و سیاستگذاری ایجاد شغل مورد توجه قرار نمی‌گیرد و این مراحل بر عهده افراد خواهد بود.

مدیر گروه اقتصاد کلان و مدلسازی مرکز پژوهش‌های مجلس، گفت: خوشبختانه کمیته امداد در ایجاد شغل به زنجیره اشتغال توجه کرده و تأمین مالی برای ایجاد شغل را به عنوان بخشی از ماجرای اشتغالزایی مورد توجه قرار داده و نه به عنوان همه ماجرا؛ که این نگاه ارزشمندی است. این خط مشی کمیته امداد با مبانی علمی اقتصاد سازگار است و می‌تواند کارایی بسیار بیشتری داشته باشد.

عبداللهی که از نمایشگاه دستاوردهای اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی بازدید کرده بود، اظهار کرد: اینجا شاهد هستیم که از سراسر کشور صاحبان کسب و کارهای کوچک و بزرگ گرد هم آمدند و اتفاقاً بسیاری از آن‌ها در تأمین مالی فرآیند تولید خود دچار مشکل جدی نیستند. زیرا بسیاری از صاحبان مشاغل در تأمین مالی با مجموعه‌هایی همکاری دارند. اما اکثر مشاغل در مسئله بازار دچار مشکل هستند. این موضوع دلایل متعددی دارد از جمله نداشتن شناخت کافی یا فقدان دانش و مهارت متناسب برای شناسایی و خلق بازار، ممکن است کسب و کار آنقدر کوچک باشد که توان و بنیه صادرات نداشته باشد و یا در نقطه دور افتاده واقع شده باشد که انگیزه و توانایی کافی برای بازاریابی برایش وجود نداشته باشد.

مدیر گروه اقتصاد کلان و مدلسازی مرکز پژوهش‌های مجلس فعالیت و موقعیت شغلی راهبران شغلی کمیته امداد را برای مددجویان مفید دانست و ادامه داد: ورود به هدایت راهبران شغلی موجب شده تا مسیر درست تری برای کسب و کار مددجویان این نهاد ترسیم شود و در مواردی شاهد خرید تضمینی محصولات آنها توسط کمیته امداد هستیم. اینها ورود به بازار صاحبان کسب و کارهای کوچک را تسهیل می‌کنند. پژوهش‌های انجام شده در حوزه اشتغال و سیاست‌های آن این موضوع را توصیه می‌کند. باید در پروسه ایجاد اشتغال زنجیره آن را بررسی کرد تا متوجه نقاط ضعف آن شد و در آن بخش مداخله کرد تا مسئله حل شود.

عبداللهی با اشاره به اینکه در یک کسب و کار چون فرش دستباف ممکن است نقوش فرش‌های تولیدی مورد پسنده بازار فعلی نباشد ادامه داد: در چنین حالتی مداخله تسهیلگر اشتغال می‌تواند از جنس راهنمایی و ارائه طرح‌های جدید و مورد پسند و ذائقه مخاطبان و مشتریان باشد. معرفی یک طراح مناسب برای آنکه محصولات تولیدی با ذائقه بازار تطبیق داده شود که یک مداخله مثبت و مفید است. چنین اقداماتی لزوماً با اعطای وام اتفاق نمی‌افتد.