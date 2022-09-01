اعتراف کارمند بانک به برداشت غیرمجاز از حساب مشتریان

سرهنگ محمد نادربیگی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی ارجاع یک فقره پرونده اختلاس یکی از کارمندان بانک‌های دولتی در شهرستان ساوجبلاغ، بررسی موضوع در دستور کار اداره مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی افزود: بررسی‌های کارآگاهان حاکی از این بود که کارمند یکی از شعب بانکی در شهر هشتگرد با غیرفعال کردن سامانه پیامک بانکی دو نفر از شهروندان اقدام به برداشت غیر مجاز به مبلغ ۸۵۰ میلیون ریال کرده است.

رئیس پلیس آگاهی استان البرز اظهار داشت: با تکمیل تحقیقات و احراز اختلاس برای مأموران، با انجام اقدامات پلیسی مخفیگاه متهم در شهر جدید مهستان شناسایی و با هماهنگی مقام قضائی در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر شد.

وی با اشاره به اعتراف متهم به بزه انتسابی متذکر شد: با تکمیل پرونده این شخص برای انجام مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.