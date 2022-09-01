افزایش ۹۷ درصدی جانباختگان تصادفات در اربعین ۹۸

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسن مؤمنی در حاشیه برگزاری رزمایش طرح ترافیکی اربعین حسینی پلیس راهور ناجا که پیش از ظهر امروز در شهرک آزمایش برگزار شد اظهار کرد: هزار و ۴٠٣ تیم کمکی از ستاد پلیس راهور به ٢٠ استان اعزام شدند که در واقع تمرکز تیم‌های کمکی بر استان‌های هدف یعنی خوزستان، ایلام و کرمانشاه است.

وی با اشاره به اینکه استان‌های مرکزی، همدان و لرستان در طول مسیرها مورد تمرکز ویژه مأموران راهور هستند، گفت: امسال تمرکز ویژه ای بر استان آذربایجان غربی و کردستان نیز داریم.

رئیس پلیس راه اظهار کرد: در اربعین سال ٩٨ متأسفانه تصادفات افزایش داشته است و باید بگویم که ٩٧ درصد افزایش جانباختگان در استان‌های هدف و مسیر را در بازه زمانی اربعین در اربعین ٩٨ داشته ایم.

مؤمنی گفت: به همین دلیل با تخلفات حادثه ساز بدون هیچ اغماضی و برابر با قانون برخورد می‌کنیم.

به گفته وی نگرانی پلیس از موج برگشت سفر هاست چرا که زائران بعد از برگشت خسته بوده و امکان دارد این خستگی موجب تصادفات حادثه ساز شود.