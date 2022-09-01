حمایت قاطع تراکتور از بردیف/ نیاز به حمایت هواداران داریم

به گزارش خبرنگار مهر، ایوب بهتاج ظهر پنج شنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران در خصوص نقل و انتقالات تیم، اظهار داشت: تمامی فعالیت‌های نقل و انتقالاتی باشگاه با نظر آقای قربان بردیف انجام گرفته و در حال حاضر نیز رایزنی‌های لازم برای جذب نفرات و تقویت تیم در نقاطی که از نظر کادرفنی مشکل داریم، انجام می‌شود.

وی با اشاره به جذب کاوه رضایی، ادامه داد: این مهاجم با سابقه درخشانی که دارد، یکی از بهترین بازیکنان حال حاضر فوتبال کشورمان است و هر تیمی آرزوی داشتن او را دارد. معتقدم با حضور ایشان تیم تراکتور چهره هجومی‌تری در بازی‌های پیش‌رو به نمایش خواهد گذاشت.

بهتاج با تأکید بر اینکه باشگاه به توانایی‌های آقای بردیف اعتقاد دارد، گفت: اعضای هیأت مدیره و من در مقام مدیرعامل باشگاه به طور کامل از آقای بردیف و کادرفنی ایشان حمایت می‌کنیم. این سرمربی از فوتبال اروپا به ایران آمده و برای پیاده کردن سیستم مدنظرش به زمان نیاز دارد. اطمینان داریم اگر فرصت کافی به کادرفنی داده شود، تراکتور به بهترین تیم ایران تبدیل خواهد شد؛ بازهم تأکید می‌کنم پروسه بازگرداندن تراکتور به قدرت اول فوتبال ایران، زمان‌بر است.

وی ادامه داد: طی بازی‌های اخیر نتوانستیم نتایج دلخواه را کسب کنیم و به همین دلیل از هواداران عذرخواهی می‌کنم، ولی این نوید را هم می‌دهم که کارهای بزرگی مبتنی بر اصول حرفه‌ای و با الگوبرداری از فوتبال روز دنیا در تراکتور انجام می‌شود.

سرپرست باشگاه تراکتور با قدردانی از حضور پرشور هواداران در بازی روز گذشته و بیان اینکه هواداران از تیم حمایت کنند و صبور باشند، تأکید کرد: به حاشیه رفتن تیم باعث از بین رفتن تمرکز بازیکنان می‌شود. هدف‌گذاری تراکتور در فصل جاری قرار گرفتن در بین سه تیم بالای جدول است و برای رسیدن به این هدف نهایی، تمامی عوامل اثرگذار باید همدل و در کنار هم حرکت کنند.