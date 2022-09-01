به گزارش خبرنگار مهر، سید جواد ساداتی نژاد ظهر پنج شنبه در مراسم افتتاح چند طرح کشاورزی در خراسان شمالی، اظهار کرد: رهبر انقلاب ابتدای سال تاکید ویژه ای روی مبحث کشاورزی داشتند.

وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: در دولت سیزدهم بازار به دست وزارت جهاد سپرده شد؛ هرچند عده‌ای نگرانی داشتند که این مسئله باعث فراموشی تولید خواهد شد ولی با عملکردمان نشان دادیم تولید را فراموش نکردیم.

وی با تاکید بر اینکه نمی‌توان به کشاورز دستور داد که چه بکارد، افزود: باید از طریق قیمت گذاری ها تلاش کنیم کشاورز را به کشت و یا عدم کشت یک محصول ترغیب کنیم.

ساداتی نژاد بیان داشت: افزایش قیمت خرید تضمینی گندم و کاهش قیمت کود باعث افزایش تولید شد به طوری که در خراسان شمالی ۵۰۰ درصد رشد خرید گندم را شاهد بودیم.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اعلام قیمت خرید گندم طی روزهای آتی، تصریح کرد: نتیجه این سیاست گذاری در سال زراعی آتی مشاهده خواهد شد.

وی افزود: دولت قصد حمایت از کشاورزان را دارد لذا در قیمت گذاری گندم سال آتی، این موضوع را به عینه می‌بینید.

بدهی دولت در حوزه خرید تضمینی دام رفع می شود

ساداتی نژاد با اشاره به بدهی ۵۰ میلیارد تومانی دولت در راستای خرید تضمینی دام، عنوان کرد: این بدهی تا هفته آتی رفع می‌شود.

وزیر جهاد کشاورزی از استمرار فراهم کردن مقدمات آبیاری نوین خبر داد و گفت: طی سفر رئیس جمهور اعتبار مناسبی در این حوزه مصوب شده است.

وی افزود: تولید بذر در خراسان شمالی را مورد حمایت قرار خواهیم داد.

ساداتی نژاد توسعه ۵ برابری گلخانه‌های کشور را هدف دولت سیزدهم دانست و گفت: هدف اصلی کشت صیفی جات در گلخانه و آزادسازی زمین‌ها برای کشت گندم است؛ به این منظور توسعه شهرک‌های گلخانه‌ای در دستور کار است.