به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علی اکبر جاویدان اظهار کرد: پس از اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر یک مورد درگیری و نزاع دسته جمعی و ایراد خسارت به چند خودرو، تیم‌هایی از مأموران به سرعت عازم محل واقع در سه راه مسکن شدند.

وی ادامه داد: مأموران کلانتری ۱۹ طاق بستان پس از حضور در محل به سرعت نسبت به خلع سلاح افراد شرور و دستگیری هر ۵ نفر اقدام کردند.

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه تصریح کرد: همچنین در بازرسی از محل سکونت یکی از اشرار ۶ قبضه سلاح سرد نیز کشف شد.

جاویدان در پایان از معرفی افراد دستگیر شده به دستگاه قضائی برای صدور احکام لازم خبر داد.