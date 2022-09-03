به گزارش خبرگزاری مهر، یوسف نوری در آئین افتتاح گردهمایی مجازی مدیران کل آموزش‌وپرورش کشور؛ با تشریح بیانات مقام معظم رهبری در دیدار هیأت دولت با ایشان که به مناسبت هفته دولت صورت گرفت، به تبیین این فرمایشات در حوزه آموزش‌وپرورش پرداخت و در آغاز سال تحصیلی دستورات مهمی را برای اجرا به مدیران آموزش‌وپرورش کشور ابلاغ کرد.

نوری با بیان این‌که در طول یک سال عمر دولت، زحمات زیادی در استان‌ها کشیده شده است، اظهار کرد: اقدامات مهمی در دولت سیزدهم در طول یک سال گذشته انجام‌شده است که می‌توان به: ثبت بیمه پایه ۵ میلیون نفر؛ افزایش پرداخت ۱۰۰ درصدی قرض‌الحسنه به شرکت‌های دانش‌بنیان در راستای اجرای شعار سال؛ انجام بیش از ۲۰۰ طرح توسعه فناوری؛ پرتاب ماهواره خیام و مصوباتی برای تقویت حوزه‌های دانش‌بنیان اشاره کرد.

رتبه دستگاه برتر در حوزه اطلاع‌رسانی در جشنواره شهید رجایی را کسب کردیم

عضو کابینه دولت مردمی بابیان فرمایشات و تأکیدات مقام معظم رهبری در مورد اطلاع‌رسانی از فعالیت‌ها، اظهار کرد: در حوزه اطلاع‌رسانی فعالیت‌های خوبی در وزارت آموزش‌وپرورش صورت گرفته است و این فعالیت‌ها موجب شد تا در جشنواره شهید رجایی، رتبه دستگاه برتر در موضوع «تبیین دستاوردهای دولت و اقناع افکار عمومی» کسب کنیم.

اطلاع‌رسانی به زبان مردم، برای مردم و با رعایت انجام کار باشد

عضو کابینه دولت سیزدهم با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در دیدار هیأت دولت با ایشان اظهار کرد: اطلاع‌رسانی باید به زبان مردم و برای مردم و با رعایت انجام کار باشد. شهیدان رجایی و باهنر دو مدیر در تراز انقلاب اسلامی بودند که باید از آن دو شهید در مدیریت الگو بگیریم.

مدیران در میان مردم و با مردم باشند و بین خود و مردم دیوار نکشند

وی ادامه داد: بنا بر فرمایشات مقام معظم رهبری، یاد ایام انقلاب و اتفاقاتی که در آن ایام افتاده است، یکی از اهداف هفته دولت است. درحالی‌که داعش با ۶۰ هزار نفر نیروی مسلح چندین کشور را درگیر کرده بود، در اوایل انقلاب میلیشای مسلح با ۳۰۰ هزار نفر جمعیت درصدد آسیب به انقلاب بودند که با پایمردی و حضور مردم نتوانستند توفیقی در اهدافشان داشته باشند و مردم در تمامی دوران انقلاب اسلامی قهرمان اصلی انقلاب بودند، لذا مدیران بین خود و مردم دیوار نکشند، این موضوع یکی از ویژگی‌های دولت مردمی است، بنابراین مدیران آموزش‌وپرورش در میان مردم و با مردم باشند و فاصله و حائلی بین آن‌ها و مردم نباشد.

وزیر آموزش‌وپرورش گفت: مقام معظم رهبری بزرگ‌ترین توفیق دولت را افزودن امید به زندگی مردم دانستند، زیرا اکنون مدارس و دانشگاه‌ها بازشده است، مردم می‌توانند به زیارت و مسافرت بروند. یکی از توفیقات سیزدهم سفرهای استانی است، بنابراین همه مدیران و در سطح و اندازه خود باید این کار را انجام دهند و حتی مدیران مناطقی که امکان سفر ندارند، از مدارس بازدید نمایند، اما این سفرها و بازدیدها باید هدفمند باشد، لذا در بازدیدها و سفرها جلسات هدفمند بگذارید و بررسی کنید که چه‌کارهایی می‌توانید انجام دهید.

مدیران در حوادث و اتفاقات اولین فرد حاضر در رویداد باشند

نوری در ادامه تأکید کرد: در برابر حوادث و اتفاقات، سرعت عمل داشته باشید و اولین فردی باشید که در اتفاق و حادثه حضورداشته است و اولین تصمیم برای حل مشکل و حادثه اتفاق افتاده را بگیرید و این کارها را به سایر همکارانتان محول نکنید.

وی با بیان اینکه آموزش‌وپرورش باید نقش کلیدی بین ارکان و عوامل تربیت در سطح استان و شهرستان را بر عهده داشته باشد، گفت: آموزش‌وپرورش حلقه واسطه بین چهار رکن فرایند تربیت است و این کار را در اجلاس مدیران و رؤسای آموزش‌وپرورش به نمایش گذاشتیم حضور فعال سایر بخش‌ها و حوزه‌های مرتبط با آموزش‌وپرورش را در این اجلاس مشاهده نمودید.

تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام را در اولویت قرار دهید

وی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در دیدار با هیأت دولت ادامه داد: جوان‌گرایی در مجموعه اجرایی کشور باید اتفاق بیافتد. همچنین در حال حاضر مردم دیگر تحمل چشم‌انتظاری را ندارند و پروژه‌هایی که مدت‌زمان زیادی از احداث آن‌ها گذشته است و مردم چشم‌انتظار افتتاح این پروژه‌ها بوده‌اند تا بر زندگی و کسب کار آن‌ها تأثیر مثبت بگذارد، لذا این پروژه‌ها باید تکمیل شود تا مردم از این چشم‌انتظاری بیرون بیایند.

مدیران بهانه‌گیری و فرافکنی نکنند و آماده انجام هرکاری برای مردم باشند

نوری در پایان گفت: مدیران باید از بهانه‌گیری و فرافکنی خودداری کنند، نباید به دلیل اینکه کاری درگذشته و در دولت‌های قبل انجام‌شده، مسئولیتش را عهده‌دار نشوید، آن فعالیت و پروژه را تکمیل کنید، لذا باید بگویید ما آمده‌ایم کارها را انجام دهیم و نیازی به‌مرور اتفاقات گذشته وجود ندارد.