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۱۵ شهریور ۱۴۰۱، ۸:۴۰

به ریاست آیت الله جنتی؛

اجلاس رسمی مجلس خبرگان رهبری برگزار شد

اجلاس رسمی مجلس خبرگان رهبری برگزار شد

اجلاس رسمی دو روزه مجلس خبرگان رهبری در دوره پنجم برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، دهمین اجلاس مجلس خبرگان رهبری در دوره پنجم صبح امروز (سه‌شنبه) با سخنرانی آیت‌الله احمد جنتی رئیس مجلس خبرگان برگزار شد.

گفتنی است، حسین امیر عبداللهیان با موضوع اوضاع منطقه و گزارش روند مذاکرات لغو تحریم‌ها به عنوان مدعو برنامه، در این اجلاس سخنرانی خواهد کرد.

بر اساس این گزارش، این اجلاس عصر (چهارشنبه) ۱۶ شهریور با قرائت بیانیه هیئت رئیسه به کار خود پایان می‌دهد.

در اسفندماه ۱۴۰۰ نهمین اجلاس رسمی دوره پنجم مجلس خبرگان رهبری برگزار شد که طی آن اعضای جدید منتخب در انتخابات میان‌دوره‌ای به جمع نمایندگان اضافه شدند و مواد باقی‌مانده از «طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری» نیز بررسی و تصویب شد.

کد مطلب 5582426
طیبه بیات

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