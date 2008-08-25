به گزارش خبرگزاری مهر ، چهارمین دوره مجلس خبرگان رهبری با برگزاری نخستین اجلاس رسمی خود در اسفند ماه سال 85 آغاز به کار کرد و دومین و سومین اجلاس رسمی این مجلس طی روزهای پنجم و ششم شهریور و اسفند ماه سال 86 برگزار شد.

چهارمین اجلاس رسمی دوره چهارم مجلس خبرگان رهبری صبح فردا با سخنرانی آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس خبرگان رهبری گشایش می یابد و خبرگان ملت طی نشستی 2 روزه درباره آخرین تحولات داخلی و خارجی بحث و تبادل نظر خواهند کرد.

اجلاس رسمی مجلس خبرگان رهبری نیز همچون دوره های گذشته میهمان ویژه دارد که انتخاب وی از میان مسئولان نظام و بر عهده کمیسیون سیاسی مجلس است و در ادامه شماری از نمایندگان مردم در مجلس خبرگان رهبری هر یک به مدت 10 دقیقه نطق پیش از دستور خواهند داشت.

در روزهای اخیر اخباری مبنی بر سخنرانی رئیس جمهور و دبیر شورای عالی امنیت ملی در اجلاس خبرگان به نقل از اعضای هیئت رئیسه خبرگان منتشر شده است و این در حالی است که آیت الله هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس خبرگان نیز در نماز جمعه هفته گذشته تهران اعلام کرده است موضوع نقدی کردن یارانه ها و مباحث هسته ای در دستور کار اجلاسیه چهارم خبرگان خواهد بود .

در اجلاسیه‌های رسمی مجلس خبرگان رهبری علاوه بر پیگیری مصوبات گذشته دستور جلساتی بر اساس وظایف ذاتی مجلس تعیین و بررسی می شود و گروهی نیز مسئولیت تدوین و تصویب بیانیه پایانی اجلاسیه را عهده دار خواهند شد که این بیانیه در برگیرنده رویدادها و مسائل روز داخلی و بین المللی است.

در چهارمین اجلاس رسمی دوره چهارم مجلس خبرگان رهبری مراسم تحلیف آیت الله محمدرضا مهدوی کنی، آیت الله سید مجتبی طاهری، آیت الله علی اسلامی و آیت الله هاشم هاشم زاده هریسی نمایندگان تهران، ایلام، قزوین و آذربایجان شرقی که در انتخابات میاندوره‌ای به عضویت این مجلس درآمده‌اند برگزار می شود.