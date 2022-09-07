خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: طرح‌های صنعتی نیمه‌تمام در لرستان یکی از معضلات موجود در حوزه اقتصاد و اشتغال این استان محسوب می‌شود، طرح‌ها و پروژه‌هایی که با گذشت سال‌ها همچنان در چند قدمی افتتاح متوقف مانده‌اند.

طرح فولاد ازنا در آستانه ۲۰ سالگی

این طرح‌های صنعتی و تولیدی نیمه‌کاره در لرستان موجب ناامیدی مردم شده چراکه با افتتاح و بهره‌برداری از آن‌ها زمینه ایجاد اشتغال خوبی در استان می‌تواند فراهم شود.

لرستان همواره یکی از استان‌های صدر جدول بیکاری در کشور بوده و این در حالی است که اگر برخی از همین طرح‌های نیمه‌تمام صنعتی و اقتصادی در لرستان به مرحله افتتاح برسند شاید بخشی از زخم ملتهب بیکاری در این استان التیام پیدا کند.

یکی از مطالبات مردم شهرستان ازنا فعال شدن کارخانه فولاد ازنا است که بیشتر از ۱۹ سال فقط وعده شنیده است، مجوز اولیه کارخانه فولاد ازنا سال ۸۱ صادر و فعالیت رسمی برای احداث این کارخانه از سال ۸۴ آغاز شد، این واحد صنعتی که یکی از مهم‌ترین پروژه‌های استان لرستان در این حوزه محسوب می‌شود قرار بوده با ظرفیت تولید سالانه یک‌میلیون و ۲۰۰ هزار تن ورق در فاز اول و سالانه ۷۰۰ هزار تن فولاد در فاز دوم وارد چرخه فعالیت شود.

این پروژه صنعتی از آن جهت برای لرستان و لرستانی‌ها ارزشمند است که بهره‌برداری از آن می‌تواند به‌طور مستقیم هزار و ۵۰۰ شغل در یکی از بیکارترین استان‌های کشور ایجاد کند که این رقم مجزا از اشتغال غیرمستقیم این واحد صنعتی است.

از سوی دیگر مجتمع فولاد ازنا در صورت بهره‌برداری کامل می‌تواند از خروج سالانه میلیون‌ها دلار ارز از کشور جلوگیری کرده و به این لحاظ نیز از مهم‌ترین واحدهای صنعتی کشور محسوب می‌شود و این در حالیست که همچنان وضعیت آن در هاله‌ای از ابهام است.

قول معاون دادستانی تهران برای رفع مشکلات حقوقی پروژه

حسین گودرزی نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس شورای اسلامی با اشاره به بررسی پرونده فولاد ازنا در دادستانی تهران با مهر اظهار داشت: پیرو درخواست کتبی از رئیس قوه قضائیه برای راه اندازی کارخانه فولاد ازنا، معاون دادستان تهران برای رفع موانع حقوقی و راه اندازی پروژه، از این کارخانه بازدید کرد.

وی بیان داشت: در این بازدید بر لزوم مساعدت ویژه قوه قضائیه برای رفع موانع موجود و تسهیل شرایط راه اندازی شرکت فولاد و ذوب آهن ازنا تاکید کرد.

نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در این بازدید، «تورک» معاون اجرایی دادستان تهران آمادگی دستگاه قضا برای رفع موانع و تسریع در راه اندازی فولاد ازنا را اعلام کرد.

گودرزی ادامه داد: در این بازدید مقرر شد درخواست شرکت از دستگاه قضا تهیه و دادستانی تهران در راستای رفع آنها مساعدت کند، در عین حال شرکت زمان بندی تکمیل و بهره برداری در حداکثر دوره یک ساله را ارائه و کمیته نظارت با مسئولیت دادگستری ازنا هر دو هفته یک بار گزارش پیشرفت پروژه را ارائه کند.

فولاد ازنا، پروژه راهبردی لرستان

سیروس ابراهیمی معاون اقتصادی استاندار لرستان پیش از این با اشاره به دیدار با دادستان تهران در راستای پیگیری مشکلات قضائی واحدهای تولیدی لرستان اظهار داشت: در این دیدار مشکلات شرکت‌های فولاد ازنا در دادگستری تهران مورد بررسی قرار گرفت.

وی با اشاره به تاکید بر اهمیت راه‌اندازی مجدد شرکت فولاد ازنا به عنوان یک پروژه راهبردی در لرستان در این دیدار گفت: در این دیدار بر لزوم مساعدت برای رفع مشکلات این پروژه تاکید شد.

معاون استاندار لرستان تصریح کرد: در این دیدار دادستان تهران، پس از بررسی وضعیت واحدهای تولیدی مطرح شده، در رابطه با رفع مشکلات آنها قول همکاری داد.

مصوبه سفر دولت گره گشا می‌شود؟

پیش از این بهمن جعفری رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان در گفت و گو با خبرنگار مهر با بیان اینکه مجتمع فولاد ازنا در فاز اول ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد اظهار داشت: این طرح بزرگترین طرح صنعتی استان محسوب می‌شود در صورتی که راه اندازی شود.

وی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه الان مالک این مجموعه در مراجع قضائی یک مسائل حقوقی دارد که این مسائل حقوقی نیز با این مجتمع فولاد ازنا مرتبط نیست عنوان کرد: این مسائل حقوقی نیز تأمین ارز و سایر سرمایه گذاری‌هایی که در کشور دارد، است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان با تاکید بر اینکه مالک این مجموعه در حال حاضر در زندان اوین به سر می‌برد عنوان کرد: مدیرعاملی را برای مجموعه انتخاب کرده‌اند.

جعفری با بیان اینکه متناسب با مصوبه‌ای که در سفر رئیس جمهور به استان در نظر گرفته شده، دو موضوع در رابطه با این مجموعه مطرح شده است افزود: تمدید دوران مشارکت این مجموعه یکی از مسائل مطرح شده در این رابطه است چرا که مجتمع فولاد ازنا نزدیک به ۱۶۳ میلیون دلار تسهیلات ارزی با عاملیت بانک صنعت و معدن دریافت کرده و هنوز در دوران مشارکت است.

وی بیان داشت: یک بار در سال ۱۳۹۰ در هیئت وزیران دوران مشارکت این مجموعه تمدید شده است، اما با توجه به اینکه این دوران مشارکت به اتمام رسیده مقرر شده که به استناد مصوبه سفر رئیس جمهور مجدد در شورای اقتصاد مطرح و نسبت به تمدید دوران مشارکت آن اقدام شود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان با تاکید بر اینکه با توجه به شرایط حقوقی که پیش آمده مالک این مجموعه یکی از «ابر بدهکاران بانکی» محسوب می‌شود ادامه داد: در سنوات گذشته چندین بار شرکت‌های بزرگ فولادی کشور مانند فولاد مبارکه هم به این طرح ورود پیدا کرده‌اند، اما مالک اقدام به واگذاری این مجموعه نکرده است.

جعفری تصریح کرد: در نهایت با توجه به بازدیدی که مدیرعامل بانک صنعت و معدن و اعضای هیئت مدیره بانک از این مجموعه داشته‌اند، مقرر شده که آخرین وضعیت این طرح را بررسی کنند، در صورتی که امیدوار به ادامه کار باشند و توسط مالک تعیین تکلیف شود، ادامه کار را انجام می‌دهند، در غیر این صورت نسبت به تملک آن اقدام می‌کنند.