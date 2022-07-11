خبرگزاری مهر - گروه استانها: طرحهای صنعتی نیمهتمام در لرستان یکی از معضلات موجود در حوزه اقتصاد و اشتغال این استان محسوب میشود، طرحها و پروژههایی که با گذشت سالها همچنان در چند قدمی افتتاح متوقف ماندهاند.
پروژهای در آستانه ۲۰ سالگی
این طرحهای صنعتی و تولیدی نیمهکاره در لرستان موجب ناامیدی مردم شده چراکه با افتتاح و بهرهبرداری از آنها زمینه ایجاد اشتغال خوبی در استان میتواند فراهم شود.
لرستان همواره یکی از استانهای صدر جدول بیکاری در کشور بوده و این در حالی است که اگر برخی از همین طرحهای نیمهتمام صنعتی و اقتصادی در لرستان به مرحله افتتاح برسند شاید بخشی از زخم ملتهب بیکاری در این استان التیام پیدا کند.
یکی از مطالبات مردم شهرستان ازنا فعال شدن کارخانه فولاد ازنا است که بیشتر از ۱۹ سال فقط وعده شنیده است، مجوز اولیه کارخانه فولاد ازنا سال ۸۱ صادر و فعالیت رسمی برای احداث این کارخانه از سال ۸۴ آغاز شد، این واحد صنعتی که یکی از مهمترین پروژههای استان لرستان در این حوزه محسوب میشود قرار بوده با ظرفیت تولید سالانه یکمیلیون و ۲۰۰ هزار تن ورق در فاز اول و سالانه ۷۰۰ هزار تن فولاد در فاز دوم وارد چرخه فعالیت شود.
این پروژه صنعتی از آن جهت برای لرستان و لرستانیها ارزشمند است که بهرهبرداری از آن میتواند بهطور مستقیم هزار و ۵۰۰ شغل در یکی از بیکارترین استانهای کشور ایجاد کند که این رقم مجزا از اشتغال غیرمستقیم این واحد صنعتی است.
از سوی دیگر مجتمع فولاد ازنا در صورت بهرهبرداری کامل میتواند از خروج سالانه میلیونها دلار ارز از کشور جلوگیری کرده و به این لحاظ نیز از مهمترین واحدهای صنعتی کشور محسوب میشود و این در حالیست که همچنان وضعیت آن در هالهای از ابهام است.
مالک فولاد ازنا در زندان است
بهمن جعفری رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان در گفت و گو با خبرنگار مهر با بیان اینکه مجتمع فولاد ازنا در فاز اول ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد اظهار داشت: این طرح بزرگترین طرح صنعتی استان محسوب میشود در صورتی که راه اندازی شود.
وی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه الان مالک این مجموعه در مراجع قضائی یک مسائل حقوقی دارد که این مسائل حقوقی نیز با این مجتمع فولاد ازنا مرتبط نیست عنوان کرد: این مسائل حقوقی نیز تأمین ارز و سایر سرمایه گذاریهایی که در کشور دارد، است.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان با تاکید بر اینکه مالک این مجموعه در حال حاضر در زندان اوین به سر میبرد عنوان کرد: مدیرعاملی را برای مجموعه انتخاب کردهاند.
مصوبه سفر دولت گره گشا میشود؟
جعفری با بیان اینکه متناسب با مصوبهای که در سفر رئیس جمهور به استان در نظر گرفته شده، دو موضوع در رابطه با این مجموعه مطرح شده است افزود: تمدید دوران مشارکت این مجموعه یکی از مسائل مطرح شده در این رابطه است چرا که مجتمع فولاد ازنا نزدیک به ۱۶۳ میلیون دلار تسهیلات ارزی با عاملیت بانک صنعت و معدن دریافت کرده و هنوز در دوران مشارکت است.
وی بیان داشت: یک بار در سال ۱۳۹۰ در هیئت وزیران دوران مشارکت این مجموعه تمدید شده است، اما با توجه به اینکه این دوران مشارکت به اتمام رسیده مقرر شده که به استناد مصوبه سفر رئیس جمهور مجدد در شورای اقتصاد مطرح و نسبت به تمدید دوران مشارکت آن اقدام شود.
احتمال تملک فولاد ازنا توسط بانک
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان با تاکید بر اینکه با توجه به شرایط حقوقی که پیش آمده مالک این مجموعه یکی از «ابر بدهکاران بانکی» محسوب میشود ادامه داد: در سنوات گذشته چندین بار شرکتهای بزرگ فولادی کشور مانند فولاد مبارکه هم به این طرح ورود پیدا کردهاند، اما مالک اقدام به واگذاری این مجموعه نکرده است.
جعفری تصریح کرد: در نهایت با توجه به بازدیدی که مدیرعامل بانک صنعت و معدن و اعضای هیئت مدیره بانک از این مجموعه داشتهاند، مقرر شده که آخرین وضعیت این طرح را بررسی کنند، در صورتی که امیدوار به ادامه کار باشند و توسط مالک تعیین تکلیف شود، ادامه کار را انجام میدهند، در غیر این صورت نسبت به تملک آن اقدام میکنند.
انتقاد امام جمعه از بلاتکلیفی طرح
این سخنان در حالی مطرح میشود که اخیراً حجت الاسلام «علی سپهوند» امام جمعه ازنا از عدم تعیین تکلیف این مجموعه صنعتی انتقاد کرده و اظهار داشت: از رئیس کل دادگستری استان توقع داریم با رایزنی با قوه قضائیه طرح فولاد ازنا را از بلاتکلیفی خارج کند.
امام جمعه ازنا با اشاره به بلاتکلیفی ادامه دار کارخانه فولاد ازنا افزود: واقعاً حیف است این همه سرمایه که در این پروژه به کار رفته، اما همچنان بلاتکلیف و تعطیل باشد.
حجت الاسلام سپهوند اضافه کرد: انتظار میرود با طی مراحل قانونی مشکل مجتمع فولاد ازنا از هر نظر مرتفع شود.
وعده دهه فجر محقق میشود؟
همچنین این سخنان در حالی مطرح میشود که پیش از این «حسین گودرزی» نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس شورای با رونمایی از وعدهای جدید، خبر از آغاز به کار این طرح صنعتی در دهه فجر ۱۴۰۱ داد.
وی در جریان بازدید خود از این پروژه صنعتی اظهار داشت: ۱.۵ سال است که از اولین بازدید من از این مجموعه میگذرد، حدود ۷۰ تا ۸۰ نفر نیروی جوان ازنایی در این کارخانه کار میکنند و بدون حضور نیروهای خارجی در حال راه اندازی شرکت هستند.
نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس شورای اسلامی با اشاره به نیاز شهرستان به تکمیل این پروژه صنعتی، خطاب به کارگران این پروژه گفت: ما برای رفع مشکلات کنار شما هستیم، بالاتر از همه خدا در کنار ما است، یک برنامه زمانبندی با مسئولان پروژه داریم که دهه فجر ۱۴۰۱ خط تولید این پروژه شروع به کار کند.
آب پاکی استاندار روی دست مردم!
همچنین «فرهاد زیویار» استاندار لرستان در گفت و گویی از عقب گرد این پروژه به نقطه اول خبر داده و گفته است که این طرح صنعتی با مشکلات حقوقی مواجه شده است.
وی در گفت و گوی تلویزیونی صدا و سیمای مرکز لرستان گفته است: فولاد ازنا آماده واگذاری شد اما به جهت دعواهای حقوقی به همان نقطه اول برگشتیم، بنده نه خوش بین و نه بدبین هستم اما پیگیری میکنیم چون نمیتوان اشخاص حقیقی را وادار کرد اما از ابزارها و امکانات خودمان برای راهاندازی آنها استفاده میکنیم با همکاری اشخاص، دستگاه قضا و قوه مجریه باید پیگیری کنیم.
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