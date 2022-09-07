به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تهران، علی‌اصغر پورعزت رئیس دانشکده حکمرانی دانشگاه تهران در نشست بررسی مسائل کشور در حوزه آب‌های مرزی و منابع آبی مشترک، با اشاره به ظرفیت دانشکده حکمرانی در رشته حکمرانی آب و زمینه‌های همکاری با انجمن هیدروپلیتیک ایران، گفت: یکی از هدف‌های دانشکده حکمرانی، تربیت نیروی متخصص در حوزه حکمرانی بر فضای هیدروپلیتیک و مدیریت آب‌های مرزی مشترک با سایر کشورهاست که مراوده مستمر و پویا بین این دانشکده و انجمن هیدروپلیتیک ایران را ضروری می‌سازد.

رئیس دانشکده حکمرانی دانشگاه تهران تاکید کرد: پیگیری مسائل کشور و منطقه در حوزه آب‌های مرزی و منابع آبی مشترک، از دیدگاه‌های گوناگون و از طریق دستگاه‌های گوناگون، اعم از وزارت امور خارجه، وزارت نیرو و همکاری کارگزاران عالی کشورها پیگیری می‌شود، اما لازم است ظرفیت‌های نهاد دانشگاه با بهره‌گیری از دیپلماسی علمی، برای حل مناقشات و توسعه همکاری‌ها در این حوزه به کار گرفته شود.

پورعزت، فعال‌سازی خبرگان، اندیشمندان و متخصصان حوزه‌های مرتبط با هیدروپلیتیک و دیپلماسی آب و استفاده از ظرفیت مطالعات میان‌رشته‌ای را از الزامات گسترش همکاری‌های آبی با کشورهای همسایه دانست و تصریح کرد: متأسفانه بهره‌گیری از ظرفیت نخبگانی در این حوزه، مانند بسیاری حوزه‌های دیگر مغفول مانده است که دانشکده حکمرانی بنا دارد در فضای جدیدی که رصد می‌کند، اهمیت مشارکت نخبگانی در پیشبرد حوزه‌های مهم و حساس نظیر هیدروپلیتیک و دیپلماسی آب را بررسی نموده و میزان تأثیر این مشارکت نخبگانی را توسعه دهد.

وی از تلاش برای تصویب رشته حکمرانی آب توسط دانشگاه تهران خبر داد و گفت: پذیرش دانشجو در این رشته، پس از تصویب در شورای گسترش آموزش عالی آغاز می‌شود.

پورعزت تاکید کرد: می‌توان از ظرفیت آزمایشگاه خط مشی دانشگاه تهران و اندیشکده حکمرانی ایجاد شده در دانشکده حکمرانی دانشگاه تهران، برای خط مشی پردازی در این زمینه استفاده کرد.



تدوین اسناد و توصیه‌های خط مشی پردازی در حوزه دیپلماسی آب

روح‌اله نوری، عضو هیأت علمی دانشکده محیط زیست و مسئول راه‌اندازی رشته حکمرانی آب در دانشگاه تهران نیز در این نشست اظهار داشت: دانشکده حکمرانی با تدوین پیش‌نویس اسناد و توصیه‌های خط مشی پردازی در حوزه دیپلماسی آب، به صورت عملیاتی به این حوزه ورود می‌کند.

نوری با استقبال از همکاری انجمن هیدروپلیتیک ایران و دانشکده حکمرانی دانشگاه تهران، ابراز امیدواری کرد: جاری شدن روح علمی بر ادبیات حوزه هیدروپلیتیک و دیپلماسی آب می‌تواند ضمن رفع چالش‌های احتمالی، به نزدیک شدن دیدگاه‌های کشورها در حوزه دیپلماسی آب کمک کند.



بهبود حکمرانی آب با همکاری انجمن‌ها و دانشگاه ممکن می‌شود

محمدرضا شهبازبگیان، رئیس انجمن هیدروپلیتیک ایران نیز در این نشست اذعان داشت: دانشکده حکمرانی دانشگاه تهران بهترین مجرا برای هم‌افزایی بین مأموریت‌های این انجمن و نهاد دانشگاه است. امیدواریم با بستر جدیدی که دانشگاه تهران در حوزه حکمرانی ایجاد کرده است، شاهد بهبود حکمرانی در حوزه آب باشیم.

اولویت ضروری حوزه دیپلماسی آب

جبار وطن فدا، مدیرکل دفتر آب‌های مرزی و منابع آبی مشترک وزارت نیرو نیز با ارائه گزارشی تحلیلی از وضعیت روز ایران و افغانستان در حوزه هیدروپلیتیک رودخانه هیرمند، بر اهمیت همکاری متقابل بین دانشگاه با وزارت نیرو برای تقویت حوزه هیدروپلیتیک و دیپلماسی آب تاکید کرد و گفت: شناسایی زمینه‌های ورود بخش‌های دانشگاهی برای کمک به گسترش همکاری‌های آبی با کشورهای همسایه به خصوص کشور افغانستان یک اولویت ضروری در حوزه دیپلماسی آب است.

انجمن علمی هیدروپلیتیک ایران با مجوز رسمی از دفتر کمسیون انجمن‌های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، با درخواست جمعی از استادان و خبرگان برجسته از بخش‌های دانشگاهی و اجرایی کشور در سال ۱۴۰۰ تأسیس شد.

گسترش، پیشبرد و ارتقا علمی دانش بین رشته‌ای هیدروپلیتیک و توسعه کیفی نیروهای متخصص و بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی در زمینه مطالعات بین رشته‌ای مدیریت آب‌های مرزی و فرامرزی در مقیاس محلی، ملی و بین‌المللی، از اهداف انجمن هیدروپلیتیک ایران است.