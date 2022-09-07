عربستان سعودی و کشورهای حاشیه خلیج فارس به نتفلیکس هشدار دادند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، عربستان سعودی و کشورهای همسایه آن به نتفلیکس هشدار دادند تا برنامه‌هایی را که حاوی محتواهای غیراسلامی است، حذف کند. در این پیغام روشن نشده که این موارد شامل چه چیزهایی است.

در اعلامیه‌ای که روز سه‌شنبه از سوی کمیته رسانه‌های الکترونیکی شورای همکاری خلیج فارس منتشر شد و شامل کشورهای عربستان سعودی، امارات متحده عربی، بحرین، کویت، عمان و قطر است این موضوع اعلام شد. عربستان و امارات به جز این اعلامیه، بیانیه‌های مشابهی را به صورت جداگانه نیز منتشر کردند.

تلویزیون دولتی عربستان نیز مصاحبه‌ای با یکی از مقامات این کشور انجام داده که در آن از نتفلیکس به عنوان حامی رسمی همجنس‌گرایی یاد شده و در آن گفته شد ممکن است نتفلیکس در این کشور ممنوع شود زیرا برنامه‌های نامناسبی دارد که ممکن است کودکان به آن دسترسی یابند.

نتفلیکس در این باره پاسخی نداده است.

تلاش عربستان سعودی برای ایجاد سینما از سال ۲۰۱۷ شروع شده و پس از آن جشنواره سالانه فیلم دریای سرخ و ایجاد مجموعه‌های سینمایی در این کشور ایجاد شدند.

تابستان امسال عربستان یکی از ده‌ها کشور اسلامی بود که پخش انیمیشن «لایت‌لیر» پیکسار را به دلیل یک صحنه همجنس‌گرایانه ممنوع کرد. در بهار نیز «دکتر استرنج در چند جهانی جنون» به همین دلیل اجازه پخش نیافت.

در بیانیه مشترک منتشر شده به نتفلیکس هشدار داده شده که در صورت عدم رعایت مقررات اسلامی تمامی اقدامات قانونی علیه آن انجام می‌شود.