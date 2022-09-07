معاون وزیر راه: پرونده مسکن مهر باید تا سال آینده بسته شود

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا جعفری عصر در آئین بهره برداری از یک هزار و ۳۶۶ واحد مسکن مهر در شهر جدید مهستان در البرز با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب درباره عقب ماندن در مسکن اظهار داشت: امروز دولت در حوزه مسکن در نگاه اول چهار میلیون واحد را مدنظر دارد و در تلاش است تا با کار جهادی، فرمایشات ایشان را در موضوع مسکن را جبران کند.

وی اضافه کرد: مسکن مهر در زمان خود یکی از طرح‌های خوب برای مسکن دار شدن مردم بود اما متأسفانه مورد بی مهری قرار گرفت.

جعفری با اشاره به اهتمام دولت برای اجرای طرح مسکن مهر تاکید کرد: اما امروز با تلاش‌های صورت گرفته از سوی دولت شاهد این هستیم که بخشی از این طرح پس از ۱۱ سال بلاتکلیفی به سرانجام رسید.