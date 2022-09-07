آغاز حضوری کلاس های دانشگاه معارف از ۲۷ شهریور

به گزارش خبرنگار مهر دانشگاه معارف اسلامی اعلام کرد: زمان انتخاب واحد نیم‌سال اول سال تحصیلی ۱۴۰۲ ۱۴۰۱ دانشجویان ۱۴، ۱۵ و ۱۶ شهریور و زمان شروع کلاس‌های آموزشی ۲۷ شهریور است.

انتخاب واحد پایان‌نامه برای دانشجویانی که مشغول تدوین پایان‌نامه هستند الزامی است.

دانشجویان دکتری ورودی نیمسال دوم ۱۳۹۹ در صورتی که موضوع پایان‌نامه خود را تصویب ننموده‌اند، مجاز به انتخاب واحد نیستند و می‌بایست به مدیر گروه مراجعه کنند.

انتخاب واحد برای معدود دانشجویانی که ارزشیابی نکرده‌اند مسدود است.

نحوه برگزاری کلاس‌ها به صورت حضوری خواهد بود.

انتخاب واحد از طریق سیستم آموزشی گلستان سربرگ ثبت‌نام، منوی عملیات ثبت‌نام / ثبت‌نام اصلی امکان پذیر است.

دانشجویان در صورت هر گونه سوال در مورد مسائل آموزشی و برنامه درسی می‌توانند با شماره تلفن‌های ۳۲۱۱۰۵۹۱ ۰۲۵ (کارشناسی‌ارشد) و ۳۲۱۱۰۲۰۱ ۰۲۵ (دکتری) تماس بگیریدبگیرند.