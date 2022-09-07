به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه‌ها، فیلم کوتاه «سهون» به کارگردانی و تهیه کنندگی حجت وفایی‌نیک آماده نمایش و از پوستر این فیلم رونمایی شد.

فرهاد قائمی مهدوی، نگار جهانتاب، عباس روشنک، مصطفی لاهوتی، کلثوم بابا ملکی، فرهاد غضنفری، رضا شاکری، افروز خدابخشی، زهره ایروانی، سالار رضاخانی و… بازیگران این فیلم کوتاه هستند.



حجت وفایی‌نیک از فیلمسازان کهگیلویه و بویراحمد است که فیلم کوتاه «سهون» دومین تجربه کارگردانی وی به شمار می‌رود.



این فیلم کوتاه درباره نگهبان قبرستانی است که چهل سال است رازی را از مردم شهر پنهان کرده است که با آمدن دختری به قبرستان همه چیز تغییر می‌کند و …



«سهون» یک درام اجتماعی، خانوادگی است که اسفند ۱۴۰۰ در شهر یاسوج جلوی دوربین رفت.

دیگر عوامل این فیلم کوتاه عبارتند از سرمایه‌گذار: حجت وفایی‌نیک و هاکان وفاپرست، مدیر تولید: آیت وفایی‌نیک، نویسنده، دستیار یک کارگردان و برنامه‌ریز: جلال مهدوی، دستیار دوم کارگردان: سجاد معظمی، طراح صحنه: حجت وفایی‌نیک و جلال مهدوی، دستیاران صحنه: رضا حسین‌پور، مهناز فیض‌الهی، رقیه بناوند، محمدمهدی وفایی‌نیک، طراح لباس: نگار جهانتاب، طراحی و ترکیب صدا: مهرداد براتی، دستیار صدا: علیرضا اکبریان، موسیقی: مهرداد براتی، تدوینگر: موحد شادرو، دستیار تدوین: مژگان بازرگانی، استودیو تدوین: شادروفیلم.

«دستان مامان» کلید می‌خورد



انیمیشن کوتاه «دستان مامان» به کارگردانی سید محسن پورمحسنی شکیب در مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی تولید می‌شود.

سید محسن پورمحسنی شکیب گفت: «دستان مامان» انیمیشنی کوتاه است و به رابطه یک پسربچه با مادرش می‌پردازد. مادر، پس از جدایی نیاز به التیام روحی دارد و این بار فرزند است که کمک می‌کند، مادر دوران سخت را پشت سر بگذارد.

شکیب درباره انتخاب این موضوع بیان کرد: جامعه امروز ما درگیر مسائل مختلفی است، شاید یکی از کارهایی که بشود در آثار هنری، فیلم و سریال به آن پرداخت مسئله تنهایی و نبود ارتباط است. این خشم که در اکثر افراد جامعه می‌بینیم، ریشه در نبود دیالوگ بین ما دارد. نبود رابطه تعاملی و گفتگو بین والد و کودک به عنوان یک بحران جدی بخشی از دغدغه من بوده که در «دستان مامان» به آن پرداخته‌ام.

این کارگردان درباره مخاطب «دستان مامان» یادآور شد: هم کودکان و هم بزرگسالان می‌توانند بیننده این انیمیشن باشند. راوی قصه پسری ۶ ساله است، او با رفتار و کارهایش به مادرش امید و انگیزه دوباره زندگی کردن می‌دهد.

سید محسن پورمحسنی شکیب پیشتر، انیمیشن «پوتین» را کارگردانی کرده است. «پوتین» اولین انیمیشن کوتاه تولید ایران است که کاندید بخش انیمیشن شده و به عنوان فینالیست برای جایزه اسکار دانشجویی رقابت می‌کند.