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۱۶ شهریور ۱۴۰۱، ۱۱:۱۶

مدیر تیم‌های ملی دوچرخه سواری:

امتیاز تمامی رقابت‌ها در فدراسیون جهانی ثبت شده است

امتیاز تمامی رقابت‌ها در فدراسیون جهانی ثبت شده است

مدیر تیم‌های ملی دوچرخه سواری گزارشی از آخرین وضعیت رقابت‌های این رشته ارائه داد.

محمود وفایی مدیر تیم‌های ملی دوچرخه سواری کشورمان در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد برنامه‌های اجرا شده از ابتدای سال جاری در این رشته گفت: در ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۱ رکابزنان در ۶ رویداد بین المللی حاضر شدند. دو مسابقه قهرمانی آسیا در تاجیکستان و هندوستان و رقابت‌های قزاقستان، کاپ آسیایی تایلند، کشورهای اسلامی ترکیه و دو تورنمنت بین المللی در ترکیه از جمله رویدادهایی بوده که ورزشکاران این فدراسیون در آن حاضر بودند.

وی ادامه داد: در کنار حضور در میادین بین المللی، برگزاری اردوها و مسابقات تدارکاتی هم برنامه ریزی شده بود که همگی آنها طبق برنامه و تقویم فدراسیون اجرا شده است. حاصل تلاش ورزشکاران ایران در این رویدادها کسب ۹ مدال طلا، ۸ نقره و ۶ برنز بوده است.

مدیر تیم‌های ملی دوچرخه سواری کشورمان بیان داشت: برگزاری اردوهای تدارکاتی تیم ملی یکی از برنامه‌های اجرا شده ما در این ۶ ماه بود. تلاش شد تا رقابت‌های لیگ در دسته‌های مختلف و مسابقات قهرمانی کشور به موقع برگزار شود که از این بین، آخرین مسابقه پیست مردان در این دو روز در تهران برگزار شده و تنها یک مرحله از مسابقات پیست و جاده زنان باقی می‌ماند.

وی تصریح کرد: تمام نتایج رکابزنان در این رویدادها ثبت شده و به فدراسیون جهانی دوچرخه سواری (UCI ) منعکس گردیده و تمام امتیازات در رنکینگ جهانی ورزشکاران ثبت و اعمال شده است.

وفایی در مورد دیگر برنامه‌های فدراسیون تا پایان سال هم گفت: تا پایان سال جاری رکابزنان در مسابقات بین المللی مختلف دیگری هم شرکت خواهند کرد. از جمله اینکه رکابزنان قرار است در مهرماه سال جاری و بعد از چند سال وقفه در تور بین المللی ایران – آذربایجان حاضر شوند که حضور در این رویداد امتیاز خوبی برای ما دارد. همین طور شرکت در تورهای روسیه و ترکیه هم برنامه ریزی شده است.

وی اظهار داشت: امیدواریم رکابزنان ما بتوانند در دیگر مسابقات پیش رو هم خوش بدرخشند و در نهایت تقویم اجرایی سال جاری را با موفقیت به اتمام برسانیم.

مدیر تیم‌های ملی تاکید کرد: تمامی برنامه ریزی های صورت گرفته شده در امسال و سال آینده با هدف آماده سازی برای حضور در مسابقات بین المللی سال آتی است. ما در سال آینده دو سرفصل مهم حضور در بازی‌های آسیایی و شرکت در مسابقات به مختلف به منظور کسب سهمیه بازی‌های المپیک را پیش رو داریم و امیدواریم بتوانیم در این دو بخش نیز موفق باشیم.

کد مطلب 5583938

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