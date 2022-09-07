محمود وفایی مدیر تیم‌های ملی دوچرخه سواری کشورمان در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد برنامه‌های اجرا شده از ابتدای سال جاری در این رشته گفت: در ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۱ رکابزنان در ۶ رویداد بین المللی حاضر شدند. دو مسابقه قهرمانی آسیا در تاجیکستان و هندوستان و رقابت‌های قزاقستان، کاپ آسیایی تایلند، کشورهای اسلامی ترکیه و دو تورنمنت بین المللی در ترکیه از جمله رویدادهایی بوده که ورزشکاران این فدراسیون در آن حاضر بودند.

وی ادامه داد: در کنار حضور در میادین بین المللی، برگزاری اردوها و مسابقات تدارکاتی هم برنامه ریزی شده بود که همگی آنها طبق برنامه و تقویم فدراسیون اجرا شده است. حاصل تلاش ورزشکاران ایران در این رویدادها کسب ۹ مدال طلا، ۸ نقره و ۶ برنز بوده است.

مدیر تیم‌های ملی دوچرخه سواری کشورمان بیان داشت: برگزاری اردوهای تدارکاتی تیم ملی یکی از برنامه‌های اجرا شده ما در این ۶ ماه بود. تلاش شد تا رقابت‌های لیگ در دسته‌های مختلف و مسابقات قهرمانی کشور به موقع برگزار شود که از این بین، آخرین مسابقه پیست مردان در این دو روز در تهران برگزار شده و تنها یک مرحله از مسابقات پیست و جاده زنان باقی می‌ماند.

وی تصریح کرد: تمام نتایج رکابزنان در این رویدادها ثبت شده و به فدراسیون جهانی دوچرخه سواری (UCI ) منعکس گردیده و تمام امتیازات در رنکینگ جهانی ورزشکاران ثبت و اعمال شده است.

وفایی در مورد دیگر برنامه‌های فدراسیون تا پایان سال هم گفت: تا پایان سال جاری رکابزنان در مسابقات بین المللی مختلف دیگری هم شرکت خواهند کرد. از جمله اینکه رکابزنان قرار است در مهرماه سال جاری و بعد از چند سال وقفه در تور بین المللی ایران – آذربایجان حاضر شوند که حضور در این رویداد امتیاز خوبی برای ما دارد. همین طور شرکت در تورهای روسیه و ترکیه هم برنامه ریزی شده است.

وی اظهار داشت: امیدواریم رکابزنان ما بتوانند در دیگر مسابقات پیش رو هم خوش بدرخشند و در نهایت تقویم اجرایی سال جاری را با موفقیت به اتمام برسانیم.

مدیر تیم‌های ملی تاکید کرد: تمامی برنامه ریزی های صورت گرفته شده در امسال و سال آینده با هدف آماده سازی برای حضور در مسابقات بین المللی سال آتی است. ما در سال آینده دو سرفصل مهم حضور در بازی‌های آسیایی و شرکت در مسابقات به مختلف به منظور کسب سهمیه بازی‌های المپیک را پیش رو داریم و امیدواریم بتوانیم در این دو بخش نیز موفق باشیم.