مدیرکل صدا و سیمای مرکز گلستان معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر چهارشنبه در مراسمی با حضور معاون امور استان‌های سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، استاندار گلستان و مسئولان استانی و روحانیان شیعه و سنی، «رسول شکری نیا» به عنوان مدیرکل جدید صداوسیمای گلستان معرفی و از زحمات «محمد منتظر حجت» مدیرکل سابق قدردانی شد.

رسول شکری نیا در مسئولیت‌های مختلف رسانه‌ای و رادیو، تلویزیونی فعالیت داشته و بیش از ۲۵ سال سابقه حضور در عرصه رسانه‌های ملی و منطقه‌ای دارد.

مدیر شبکه تلویزیونی سپهر، مدیرکل ترویج و سواد رسانه معاونت مجازی صدا و سیما، مدیرکل سیاسی، اجتماعی استانداری، معاون فرهنگ- اجتماعی شهرداری، معاون فرهنگی، هنری حوزه هنری انقلاب اسلامی، معاون امور استان‌های خبرگزاری فارس، معاون فرهنگی، رفاهی دفتر نماینده ولی فقیه در امور اهل سنت، مدیرکل روابط عمومی و بین الملل سازمان خصوصی سازی و انتشارات سروش صدا و سیما، رئیس سازمان فضای مجازی سراج استان تهران، معاون رسانه و شبکه‌های اجتماعی سازمان بسیج مستضعفین، جانشین مرکز سایبری بسیج و مسئول کمیته فضای مجازی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی از جمله فعالیت‌های وی در این مدت بوده است.

شکری نیا همچنین مدرس دانشگاه، استاد ارتباطات، رسانه و فضای مجازی است که علاوه بر تهیه کنندگی و کارگردانی برنامه‌های گوناگون تلویزیونی و رادیویی، از هنرمندان شناخته شده خوشنویسی، انیمیشن و هنرهای تجسمی کشور به شمار می‌آید.

داوری جشنواره‌های موسیقی، نمایشی و هنرهای تجسمی و انتشار سه کتاب در حوزه ارتباطات، خبرنگاری و فضای مجازی و مجموعه تصویری مبانی کنشگری در فضای مجازی از جمله سوابق وی به حساب می‌آید.

گفتنی است «محمد منتظرحجت» مدیرکل سابق استان گلستان چند روز قبل به عنوان مدیرکل صدا و سیمای کرمانشاه معرفی شد.