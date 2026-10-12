به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، کسب‌وکار مته و تجهیزات درون‌چاهی شرکت انرژی دانا از سال ۱۳۸۸ فعالیت خود را با هدف توسعه خدمات مهندسی در حوزه انتخاب، بهینه‌سازی و مدیریت مته‌های حفاری آغاز کرده و طی نزدیک به دو دهه فعالیت، به یکی از واحدهای تخصصی فعال در زنجیره حفاری کشور تبدیل شده است.

این واحد با تغییر رویکرد استفاده از مته حفاری از تأمین کالا به ارائه خدمات مهندسی، تلاش کرده فرآیند انتخاب، به‌کارگیری و بهینه‌سازی مته‌ها را به‌گونه‌ای داده‌محور و متناسب با شرایط زمین‌شناسی، فشار سازند و ویژگی‌های هر پروژه مدیریت کند.

شکل‌گیری یک رویکرد مهندسی در انتخاب مته

ایده راه‌اندازی این کسب‌وکار از سال ۱۳۸۷ شکل گرفت و در مرداد ۱۳۸۸ به‌صورت رسمی فعالیت خود را آغاز کرد. تمرکز اصلی از ابتدا بر ارائه راهکار مهندسی به‌جای صرفاً تأمین مته بود.

این رویکرد به انتقال فرآیند تصمیم‌گیری درباره انتخاب مته از بخش‌های تدارکاتی به تیم‌های فنی منجر شد؛ موضوعی که امکان تحلیل داده‌های میدانی، استفاده از نرم‌افزارهای تخصصی و همکاری با برندهای معتبر خارجی را فراهم کرد.

ثبت رکورد در سرعت حفاری

به عنوان نمونه‌ای از رکوردهای جدید حفاری کسب شده در میادین نفت و گاز، در پروژه‌ میدان‌های نفتی سپهر و جفیر با استفاده از مته PDC سایز ۲۴ اینچ مدل MS1953 ساخت شرکت BESTEBIT، رکورد حفاری ۴۰۳ متر در مدت ۱۲.۵ ساعت ثبت شده است؛ رکوردی که به‌عنوان بالاترین سرعت حفاری ثبت‌شده در این میدان‌ها اعلام شده است.

همچنین در این پروژه‌ و توسط مته فوق، با مشارکت شرکت خدمات مهندسی پژواک انرژی (PECO)، مجموع حفاری ۳,۳۰۲ متر در ۲۹۶ ساعت و متوسط سرعت حفاری ۱۱.۱۳ متر بر ساعت به ثبت رسیده است.

توسعه خدمات مبتنی بر بهینه‌سازی دارایی

در ادامه فعالیت‌ها، خدماتی نظیرWhipstock، Hole Opener و مدل رنتال مته و تجهیزات خاص حفاری به سبد خدمات این واحد اضافه شده است. مدل رنتال علاوه بر کاهش هزینه‌های پروژه‌های حفاری، امکان پایش مداوم کیفیت تجهیزات، بکارگیری ادوات خاص حفاری جهت افزایش راندمان، اصلاح طراحی و افزایش طول عمر مته‌ها را فراهم کرده است.

مدیریت چرخه عمر مته‌ها و بهینه‌سازی و استفاده چندباره میان پروژه‌ها، از شاخص‌های بلوغ فنی در صنعت حفاری محسوب می‌شود و تلاش شده است این رویکرد در پروژه‌های داخلی اجرا گردد.

برنامه‌های توسعه و تعامل‌های بین‌المللی

این کسب‌وکار در نظر دارد نقش خود را به‌عنوان نماینده فنی برندهای بین‌المللی تجهیزات حفاری در بازار ایران تقویت کند. امروز نیز از نظر نیروی انسانی متخصص و تجربه اجرایی کسب‌وکار مته و تجهیزات درون چاهی انرژی دانا در موقعیتی قرار دارد که در صورت فراهم شدن شرایط، می‌تواند نقش واسط فنی میان شرکت‌های خارجی و پروژه‌های داخل کشور را ایفا کند.