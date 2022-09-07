به گزارش خبرنگار مهر، علی صالح‌آبادی رئیس کل بانک مرکزی پیش از ظهر امروز (چهارشنبه) در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران در رابطه با تهیه ارز از سوی زائران اربعین حسینی: گفت انتظار بر این است که مردم فقط به صرافی‌ها مراجعه نکنند. ما بانک‌ها را هم مشخص کرده‌ایم قبلاً ۵ بانک بود و در حال حاضر ۲۱ بانک شده است که اسامی آنها هم در سایت بانک مرکزی اعلام شده و شعب و آدرس آنها کاملاً مشخص است، بنابراین مردم به بانک‌ها مراجعه کنند.

وی تصریح کرد: به دلیل اینکه تعداد صرافی‌ها در میدانی که به آن مراجعه می‌شود عمدتاً محدود است لذا باعث تجمع می‌شود. انتظار ما از هم‌وطنان عزیز و زائران محترم این است که به بانک‌ها مراجعه کنند و برای دریافت ارز اربعین این را هم تسهیل کرده‌ایم، به این معنا که اگر سرپرست خانوار قصد داشته باشد برای اعضای خانوارش ارز اربعین دریافت کند مراجعه یک نفر کفایت می‌کند و برای اعضای خانواده از پنج سال تا ۱۸ سال که قبلاً امکانش نبود هم الان شرایط فراهم شده که ارز دریافت کنند و این در مورد ارز دلار و دینار بود.

رئیس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: در مورد دینار مقداری از کشور عراق وارد شد و ان‌شاءالله توزیع آن هم از فردا شروع می‌شود و مشخص می‌کنیم که کدام شعب بانک‌ها، دینار هم می‌دهند.

صالح آبادی افزود: البته داریم با دوستان عراقی مذاکره می‌کنیم و جلسه‌ای امروز بعد از ظهر برگزار می‌شود و همکاران ما هم در آنجا حضور دارند که اگر آن هم به نتیجه مثبت رسید ان شاءالله فردا نتیجه آن را اعلام خواهیم کرد.

وی در مورد پنجره ملی خدمات و اینکه هنوز برخی از قسمت‌های بانک مرکزی به این پنجره متصل نشده است، گفت: ما تا آخر شهریور حتماً متصل خواهیم شد.