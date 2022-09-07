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۱۶ شهریور ۱۴۰۱، ۱۳:۳۹

خدمات درمانی هلال‌احمر در عراق رایگان است

خدمات درمانی هلال‌احمر در عراق رایگان است

دبیرکل جمعیت هلال‌احمر از ارائه بیش از ۲ هزار خدمت درمانی به زائران سفر کرده به کشور عراق در ۲ روز گذشته خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، یعقوب سلیمانی دبیرکل جمعیت هلال‌احمر گفت: در ۲ روز گذشته و در مجموع در ۳۹ مرکز درمانی هلال‌احمر ایران در کشور عراق به بیش از ۲ هزار زائر حسینی، خدمات رایگان درمانی ارائه شده که این خدمات شامل ویزیت، دارو، آزمایشگاه، پانسمان، تزریقات، انتقال به مراکز درمانی و غیره بوده است.

سلیمانی افزود: از تعداد کل خدمات گیرندگان از هلال‌احمر، حدود ۱۲۰۰ زائر در ۲ روز گذشته به درمانگاه مرکز پزشکی حج و زیارت هلال‌احمر در نجف اشرف مراجعه کرده و از خدمات درمانی رایگان این درمانگاه بهره‌مند شده اند.

درمانگاه‌ها، بیمارستان‌ها و مراکز درمانی هلال‌احمر در مسیر نجف به کربلا، نجف اشرف و کربلا از روز گذشته و با توجه به سفر تعداد بیشتری از زائران ایرانی به کشور عراق، خدمات‌رسانی خود به زائران حسینی ایام اربعین را گسترش داده‌اند.

کد مطلب 5584121

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