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۱۶ شهریور ۱۴۰۱، ۱۴:۳۸

مدیرعامل جمعیت هلال احمر اردبیل:

۱۱۰۰ نفر در مشگین‌شهر و گرمی از خدمات «نذر آب۵» بهره‌مند شدند

۱۱۰۰ نفر در مشگین‌شهر و گرمی از خدمات «نذر آب۵» بهره‌مند شدند

اردبیل- مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان اردبیل گفت: ۱۱۰۰ نفر در شهرستان‌های مشگین‌شهر و گرمی از خدمات «طرح نذر آب ۵» بهره‌مند شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، عزت‌الله ضربی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران از بهره‌مندی ۱۱۰۰ نفر از خدمات «طرح نذر آب ۵» در شهرستان‌های مشگین‌شهر و گرمی خبر داد و اظهار کرد: این طرح در روستای «کلی علیا» از توابع بخش ارشق مشگین شهر و روستاهای «وان» و «اوچ آغاج» شهرستان گرمی برگزار شد.

وی افزود: این طرح از ۱۳ تا ۱۵ شهریور ماه با اهداف و مأموریت‌های اجتماعی جمعیت هلال‌احمر با استفاده از ظرفیت خیرین و مشارکت داوطلبان در روستاهای کم برخوردار اجرا می‌شود.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان اردبیل بیان کرد: در طرح نذر آب علاوه بر اهدای آب به مردم روستاها، خدمات تخصصی پزشکی و دارویی رایگان با حضور اکیپ پزشکی متخصص و پیراپزشکان داوطلب، توزیع بسته‌های معیشتی، بهداشتی، فرهنگی و لوازم‌ التحریر در بین خانواده‌های نیازمند، برگزاری کارگاه‌های آموزشی، فرهنگی و حقوقی، خدمات دامپزشکی و ارائه خدمات توانبخشی و تیم سحر برای کودکان انجام شد.

ضربی ادامه داد: همچنین ۵۶۶ نفر از خدمات تخصصی پزشکی و دارویی رایگان، ۳۰۰ نفر از بسته‌های معیشتی، بهداشتی، فرهنگی و لوازم التحریر، ۲۳۴ نفر از خدمات آموزشی بهره‌مند شدند و ارائه خدمات دامپزشکی، مشاوره حقوقی از دیگر برنامه‌های اجرایی این طرح بود.

وی با اشاره به عملیات احداث پروژه منبع آب در روستای «کلی علیا» شهرستان مشگین‌شهر و غبارروبی مزار شهدا، افزود: این طرح با مشارکت ۱۲۳ نفر از داوطلبان و پرسنل این جمعیت انجام شد.

کد مطلب 5584161

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