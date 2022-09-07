به گزارش خبرنگار مهر، عزت‌الله ضربی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران از بهره‌مندی ۱۱۰۰ نفر از خدمات «طرح نذر آب ۵» در شهرستان‌های مشگین‌شهر و گرمی خبر داد و اظهار کرد: این طرح در روستای «کلی علیا» از توابع بخش ارشق مشگین شهر و روستاهای «وان» و «اوچ آغاج» شهرستان گرمی برگزار شد.

وی افزود: این طرح از ۱۳ تا ۱۵ شهریور ماه با اهداف و مأموریت‌های اجتماعی جمعیت هلال‌احمر با استفاده از ظرفیت خیرین و مشارکت داوطلبان در روستاهای کم برخوردار اجرا می‌شود.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان اردبیل بیان کرد: در طرح نذر آب علاوه بر اهدای آب به مردم روستاها، خدمات تخصصی پزشکی و دارویی رایگان با حضور اکیپ پزشکی متخصص و پیراپزشکان داوطلب، توزیع بسته‌های معیشتی، بهداشتی، فرهنگی و لوازم‌ التحریر در بین خانواده‌های نیازمند، برگزاری کارگاه‌های آموزشی، فرهنگی و حقوقی، خدمات دامپزشکی و ارائه خدمات توانبخشی و تیم سحر برای کودکان انجام شد.

ضربی ادامه داد: همچنین ۵۶۶ نفر از خدمات تخصصی پزشکی و دارویی رایگان، ۳۰۰ نفر از بسته‌های معیشتی، بهداشتی، فرهنگی و لوازم التحریر، ۲۳۴ نفر از خدمات آموزشی بهره‌مند شدند و ارائه خدمات دامپزشکی، مشاوره حقوقی از دیگر برنامه‌های اجرایی این طرح بود.

وی با اشاره به عملیات احداث پروژه منبع آب در روستای «کلی علیا» شهرستان مشگین‌شهر و غبارروبی مزار شهدا، افزود: این طرح با مشارکت ۱۲۳ نفر از داوطلبان و پرسنل این جمعیت انجام شد.