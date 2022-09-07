«شمشیرها» در پردیس تئاتر تهران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی گروه، نمایش تاریخی «شمشیرها» نوشته صادق شمسایی و کارگردانی امیرحسین غفاری از شانزدهم تا بیست و نهم شهریور ماه در پردیس تئاتر تهران روی صحنه خواهد رفت.

کرامت رودساز، امیر مولوی، مهسا اکبرپور، سعیده جمشیدی، محمدرضا کردی، نواب نصیری، محمدرضا فروتن، مسعود ممیزی، علی نوروزیان، سینا کارگذار، مهدی بامی، یزدان منیریان، مرتضی صابر، ناصر کاشانی، رضا کلماتی، ابراهیم آذریان، مهرداد اسماعیل زاده بازیگران این نمایش هستند.

در خلاصه داستان نمایش آمده است: «شمشیرها» روایت آهنگری نصرانی است که در کوفه به شمشیرسازی شهرت دارد و هانی بن عروه به او سفارش شمشیر می دهد اما پس از شهادت مسلم اوضاع کوفه تغییر می کند و ماجراهایی در بازار آهنگران کوفه رقم می خورد. این نمایش که به مناسبت ایام محرم و صفر آماده اجرا شده داستان آدم هایی را روایت می کند که در دوراهی حق و باطل دچار تردید هستند و همین تردیدها مسیر تاریخ را به گونه ای دیگر رقم می زند.

دیگر عوامل این نمایش عبارتند از مجری طرح: محمدحسین هدایتی و مرتضی زاهدی، طراح صحنه و لباس: میثم نویریان، طراح گریم: آتنا صالحیان، طراح نور: محمود کریمی، طراح حرکت: وحید ممیزی، طراح گرافیک و پوستر: محمدحسن باباخانی، آهنگساز: امید سنجر موسوی، مدیر تولید: حسین شمسایی، دستیار کارگردان: علیرضا یاری، مدیر صحنه: نجمه چلنگر، مدیر روابط عمومی و رسانه: امیر محنتی.