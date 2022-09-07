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۱۶ شهریور ۱۴۰۱، ۱۵:۳۹

استاندار کرمان:

صدور گذرنامه موقت در کرمان/ امکان تامین ارز برای زائران وجود دارد

صدور گذرنامه موقت در کرمان/ امکان تامین ارز برای زائران وجود دارد

کرمان - استاندار کرمان گفت: به منظور تسریع در صدور گذرنامه و رفع مشکل زائران اربعین صدور گذرنامه موقت در کرمان انجام خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی فداکار ظهر چهارشنبه در ستاد اربعین استان کرمان با اشاره به اینکه امکان تأمین ارز برای زائران اربعین وجود دارد، اظهار کرد: مساله اینجاست که زائران به دنبال تهیه دینار هستند.

فداکار حجم جابجایی دینار را در اقتصاد کشور پایین دانست و افزود: بر این اساس در بسیاری از شهرها دینار وجود ندارد و صرافی‌ها هم دینار کافی در اختیار ندارند.

وی عنوان کرد: در جریان پیاده روی معادن همکاری داشتند که گاه بیشتر از مصوبه مجمع بوده است.

فداکار با اشاره به نرخ جدید اتوبوس اظهار کرد: بر این اساس قیمت بلیت وی آی پی ۸۷۵ هزار تومان و بلیت اتوبوس معمولی ۴۴ نفره ۵۹۷ هزار تومان است.

وی بیان کرد: مردم می‌توانند تخلفات در این زمینه را به سیستم نظارتی حمل و نقل و سامانه ۱۴۱ گزارش کنند.

استاندار کرمان با گلایه از عدم همکاری شرکت‌های هواپیمایی در زمینه پروازهای اربعین، افزود: البته هواپیما مشکل عامه مردم نبوده و مشکل اکثر زائران در زمینه اتوبوس است.

وی گفت: به منظور تسریع در صدور گذرنامه و رفع مشکل زائران اربعین، صدور گذرنامه موقت در استان کرمان انجام خواهد شد.

کد مطلب 5584303

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