صدور ۵۸ هزار گذرنامه توسط پلیس امنیت عمومی استان کرمان

کرمان- رئیس اداره گذرنامه پلیس امنیت عمومی استان کرمان از صدور ۵۸ هزار گذرنامه زیارتی ویژه اربعین در این استان خبرداد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ احمد شمس الدین نژاد، ظهر شنبه به خبرنگاران گفت: کارکنان این اداره در راستای صدور گذر زیارتی ویژه اربعین، از ساعت ۶ صبح تا ۲۰ به شهروندان خدمات رسانی کردند.

وی افزود: در این راستا بیش از ۵۸ هزار گذر زیارتی و عادی برای متقاضیان صادر و تلاش شد که روند صدور گذرنامه‌ها در بازه زمانی ۲۴ ساعته چاپ و تحویل شوند که این روند در مناطق دوردست استان ۴۸ ساعته انجام گرفت.

وی تصریح کرد: علاوه بر این، از طریق برپایی چند موکب با مشارکت تنی چند از دانشجویان در مسیر پیاده روی جا ماندگان اربعین، به عموم شهروندان خدمات رسانی صورت گرفت.

