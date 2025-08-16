صدور ۵۸ هزار گذرنامه توسط پلیس امنیت عمومی استان کرمان

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ احمد شمس الدین نژاد، ظهر شنبه به خبرنگاران گفت: کارکنان این اداره در راستای صدور گذر زیارتی ویژه اربعین، از ساعت ۶ صبح تا ۲۰ به شهروندان خدمات رسانی کردند.

وی افزود: در این راستا بیش از ۵۸ هزار گذر زیارتی و عادی برای متقاضیان صادر و تلاش شد که روند صدور گذرنامه‌ها در بازه زمانی ۲۴ ساعته چاپ و تحویل شوند که این روند در مناطق دوردست استان ۴۸ ساعته انجام گرفت.

وی تصریح کرد: علاوه بر این، از طریق برپایی چند موکب با مشارکت تنی چند از دانشجویان در مسیر پیاده روی جا ماندگان اربعین، به عموم شهروندان خدمات رسانی صورت گرفت.