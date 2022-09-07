به گزارش خبرگزاری مهر، باشگاه استقلال اعلام کرد: « پس از قضاوت بسیار ضعیف و تاثیرگذار موعود بنیادی‌فر در مصاف شب گذشته تیم استقلال و پیکان، مدیر عامل باشگاه استقلال طی نامه‌ای رسمی خطاب به کشوری سرپرست سازمان لیگ، نسبت به قضاوت این داور اعتراض کرد.

در این نامه با اشاره به اشتباهات متعدد داوری از ابتدای لیگ تا کنون علیه تیم استقلال عنوان شده که باشگاه استقلال قربانی اشتباهات داوری تا اینجای لیگ بوده و از سرپرست سازمان لیگ خواسته شده تا شرایط یک رقابت عادلانه بین تیم‌ها را برقرار کند.

در پایان این نامه باشگاه استقلال هرگونه اقدام و پیگری جهت جلوگیری از تضییع حقوق این باشگاه در صورت تداوم اشتباهات داوران را برای خود محفوظ دانسته است.