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۱۶ شهریور ۱۴۰۱، ۱۹:۴۵

معاون حقوقی باشگاه استقلال:

اشتباهات داوری را عادی نمی‌دانیم/به اعتراض ها توجه نشد

اشتباهات داوری را عادی نمی‌دانیم/به اعتراض ها توجه نشد

معاون حقوقی باشگاه استقلال تهران گفت: اشتباهات داوری همیشه هست ولی نکته این است که وقتی می‌شود اسمش را اشتباه بگذاریم که هم ضرر کنیم و هم سود کنیم.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از رسانه باشگاه استقلال، فرشید سمیعی معاون حقوقی باشگاه استقلال درباره اعتراض استقلال به داوری مصاف این تیم با پیکان، اظهار کرد: متأسفانه شب گذشته طبق روال هفته‌های قبل دیدیم که داوری چگونه مانع از امتیاز گیری استقلال شد. اشتباهات محرز داوری چیزی نبود که بتوان آن را نادیده گرفت. در سال گذشته هم داوری‌ها به شدت علیه ما بود و وقتی ما حرفی زدیم، از فدراسیون و ارکان قضائی آن به ما زنگ زدند و ما را خواستند. گفتند چیزی نگویید و به صورت مکتوب اعتراض کنید، حتما بررسی می‌شود. امسال هم به منوال همان قول و قرار به صورت مکتوب اعتراضات خود را اعلام کردیم ولی نه فصل گذشته و نه فصل جاری هیچوقت به این اعتراضات توجهی نشد و عملا مکتوب شدن اعتراضات هم بی فایده بوده است.

وی افزود: در همه برنامه‌های داوری فصل گذشته، همیشه استقلال بیشترین ضرر را از داوری داشت و امسال هم ظاهرا با همین وضعیت روبه‌رو هستیم. اشتباهات داوری همیشه هست ولی نکته این است که وقتی می‌شود اسمش را اشتباه بگذاریم که هم ضرر کنیم و هم سود کنیم. نمی‌شود که همیشه ضرر از داوری برای ما باشد و این موضوع خیلی عجیب است.

معاون حقوقی باشگاه استقلال اضافه کرد: کل اختلاف ما و صدر جدول سه امتیاز است و کافی است یکی دو اشتباه جابه‌جا می‌شد تا صدرنشین عوض شود. پس نمی‌توانیم این اشتباهات را عادی و ساده بدانیم و باید مسئولان مربوطه فکر جدی برای این موضوع بکنند. باشگاه استقلال به دلیل همین اشتباهات داوری هم اعتراض رسمی خود را به سازمان لیگ و کمیته داوران اعلام کرده است.

کد مطلب 5584504

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    نظرات

    • هوادار IR ۲۰:۳۳ - ۱۴۰۱/۰۶/۱۶
      1 0
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      پارسال که تمام بازیها را برایتان در می آوردند اشتباهات عادی و سهوی بود توپ بیرون محوطه جریمه را بیژن حیدری پنالتی می گیرد سهوی است اما برای استقلال همه چیز غیر عادی است
    • IR ۰۸:۵۲ - ۱۴۰۱/۰۶/۱۷
      0 0
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      ولی شانتاژ مداوم شما استقلالیها برای همه ملت عادی شده

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