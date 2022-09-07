تداوم اجرای طرح جهش تولید در دیمزارهای کشور

یه گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، علیرضا مهاجر در نشست وبیناری بیست و هشتمین همایش سالانه موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور، با اشاره به آغاز اجرای طرح «جهش تولید در دیم‌زارهای کشور» از سال ۱۳۹۹ با پشتیبانی مالی ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، بیان کرد: پیش از اجرای این طرح تاثیر زراعت دیم تا حدودی فراموش شده بود در حالی که کشور در منطقه خشک قرار دارد و باید به دیم‌زارها بیش از پیش توجه شود.



وی با بیان اینکه مقام معظم رهبری نیز بهره‌برداری از دیم‌زارها را همواره مورد تاکید قرار داده‌اند، افزود: بر همین اساس طرح جهش تولید در دیم‌زارها به عنوان یک اقدام مشترک با جدیت اجرا و جلسه‌های هفتگی آن سه‌شنبه هر هفته برگزار می‌شود که رئیس موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور نیز از اعضای اصلی آن به شمار می‌رود.



معاون وزیر ادامه داد: اکنون در سایه داده‌های دانشمندان و محققان، شرایط بسیار خوبی در تامین هسته‌های بذری و روش‌های کاشت دیم ایجاد شده و توجه به حداقل فرسایش خاک و حداکثر ذخیره‌سازی آب در کنار تولید بذرهای متناسب با اقلیم، افق روشنی را پیش‌روی کشت دیم قرار داده است.



مهاجر اظهار کرد: بیش از ۸ میلیون هکتار از اراضی کشور، دیم و حدود ۱.۵ تا ۲ میلیون هکتار آن نیز آیش است و در تلاش هستیم تا کشاورزان حداکثر سود را از این زمین‌ها برداشت کنند.



وی با بیان اینکه در این مسیر حتی کشت زمین‌های آیش هم مورد توجه قرار دارد، بیان کرد: در سایه توجه به زراعت دیم می‌توان در زمینه تامین دانه‌های روغنی، غلات، علوفه و گیاهان دارویی مورد نیاز کشور گام‌های اساسی برداشت.



معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی همچنین از محققان بخش کشاورزی دیم خواست تا به صورت میدانی وارد عرصه شوند، زیرا مقاله به تنهایی کارساز نخواهد بود و باید شرایطی فراهم شود که محققان دستاوردهای خودشان را در مزارع مشاهده کنند.



وی همچنین خودکفایی در محصولات اساسی به ویژه غلات را مورد تاکید قرار داد و اضافه کرد: در بخش تولید گیاهان دارویی می‌توان برای صادرات محصول نیز برنامه‌ریزی و برای کشور ارزآوری کرد.



به گفته مهاجر، عملکرد در واحد سطح و کیفیت تولید باید به صورت همزمان با مشارکت همه دست‌اندرکاران افزایش یابد و بسته‌های حمایتی به صورت ویژه مورد توجه قرار گیرد.



بنا به این گزارش، طی سال ۱۳۹۹ و مزین به عنوان «جهش تولید»، فرصت مناسبی برای انتقال بیش از پیش یافته‌های تحقیقاتی به عرصه‌ها به وجود آمد و طرح موسوم به «جهش تولید در دیم‌زارها» در موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور تدوین شد که مورد استقبال معاونت زراعت و وزیر جهاد کشاورزی قرار گرفت.



اجرای این طرح طی پاییز ۱۳۹۹ مورد توافق وزارت جهاد کشاورزی و ستاد اجرایی فرمان امام (ره) قرار گرفت تا افزایش بهره‌وری تمام محصولات زراعی دیم و همچنین افزایش سطح زیرِ کشت دیم برخی محصولات نظیر گیاهان علوفه‌ای و دانه‌های روغنی دیم در تمام مناطق دیم‌کاری کشور با توجه به امکانات و شرایط موجود آغاز شود.



موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور اکنون به واسطه پشتیبانی فنی و تامین بذر، مشارکت فعال در اجرای این طرح دارد؛ موسسه‌ای که بخش ستادی آن در مراغه و معاونت آن در کرمانشاه قرار دارد.



