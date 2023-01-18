به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، ترحم بهزاد، مدیرکل دفتر امور مراتع سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور گفت: براساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده در این طرح ۵ ساله، هر سال باید ۱۰۰ هزار هکتار دیمزارهای کم‌بازده به کشت گونه‌های مرتعی تبدیل شود.

وی افزود: در این طرح همچنین اجرای یک میلیون هکتار عملیات بیولوژیک و یک میلیون و ۲۵۰ هزار هکتار عملیات بیومکانیک برنامه‌ریزی شده است.

مدیرکل دفتر امور مراتع سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور ادامه داد: دو میلیون و ۴۵۰ هزار هکتار حفاظت و قرق و ۵۰ میلیون هکتار مدیریت چرا برای تأمین نهاده نیز در این طرح هدفگذاری کرده‌ایم.

بهزاد گفت: در راستای تأمین نهاده بذر برای احیا و اصلاح مراتع، بازسازی ایستگاه‌های تولید بذر را هم لحاظ کرده‌ایم.

وی افزایش حدود ۷.۶ میلیون تن تولید علوفه مرتعی را از مزیت‌های اجرای طرح تحول و احیای پوشش گیاهی و تولید علوفه مرتعی عنوان کرد.

مدیرکل دفتر امور مراتع سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور افزود: حفظ ذخایر ژنتیکی، تغذیه آب‌های زیرزمینی و جلوگیری از فرسایش خاک را از دیگر مزیت‌های اجرای این طرح برشمرد.

وی درباره اعتبارات بخش مرتع نیز اظهار داشت: در قانون بودجه ۱۴۰۱ مبلغ ۲۷ میلیارد تومان برای مراتع کشور پیش‌بینی شده است که از این میزان تنها یک میلیارد تومان پرداخت شده است.

بهزاد گفت: طرح تحول و احیای پوشش گیاهی و تولید علوفه مرتعی با توجه به تغییرات اقلیمی و خشکسالی‌های متوالی در کشور که منجر به کاهش تولید علوفه شده برای تأمین نهاده دامی توسط سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری تدوین و برای بررسی دولت ارسال شده است.