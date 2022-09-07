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۱۶ شهریور ۱۴۰۱، ۲۰:۰۷

چارلز میشل: از توافق با ایران دست نمی‌کشیم

چارلز میشل: از توافق با ایران دست نمی‌کشیم

رئیس شورای اروپا اعلام کرد: علیرغم وجود نشانه‌ هایی منفی در خصوص پیشنهاد اتحادیه اروپا، ما از توافق هسته‌ ای با ایران دست نمی کشیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه تلویزیونی «الجزیره» امروز چهارشنبه در پیامی توئیتری به نقل از «چارلز میشل» رئیس شورای اروپا نوشت: علیرغم وجود نشانه‌ هایی منفی در خصوص پیشنهاد اتحادیه اروپا، ما از توافق هسته‌ ای با ایران دست نمی کشیم.

چالز میشل: از توافق با ایران دست نمی‌کشیم

رئیس شورای اروپا در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص عملیات ویژه روسیه در اوکراین نیز ادعا کرد: هدف از تحریم مسکو فشار بر این کشور برای توقف جنگ علیه اوکراین است. ماه‌ های آینده برای اتحادیه اروپا سخت خواهد بود و بسیاری از شرکت‌ ها به علت قیمت انرژی زیان دیده اند.

گفتنی است که مذاکرات رفع تحریم‌ ها در دولت سیزدهم، از اوایل دی‌ ماه سال گذشته در شهر وین آغاز شد، اما به علت جدی‌ نبودن واشنگتن، این گفتگوها در اسفند ماه متوقف شد. بعد از چند ماه وقفه و به‌ دنبال سفر جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به تهران، دور جدید مذاکرات در هفتم و هشتم تیر ماه در دوحه قطر برگزار شد. طرف‌ های اروپایی و غربی به ویژه آمریکا پیش از این مدعی شدند که متن توافق نهایی شده اما هیئت مذاکره‌ کننده کشورمان اعلام کرد که هنوز بر سر برخی موضوعات توافق حاصل نشده است؛ توافقی که واشنگتن در سال ۲۰۱۵ به طور یک طرفه از آن خارج شد.

جمهوری اسلامی ایران تاکید دارد که پایدار بودن تضمینیِ رفع تحریم‌ ها، لازمه رسیدن به توافق است.

کد مطلب 5584507

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    نظرات

    • مجتبی IR ۲۳:۱۴ - ۱۴۰۱/۰۶/۱۶
      5 2
      پاسخ
      این توافق برجام شده بشکه عن هردفعه یکی تکونش میده بوی کند درمیاد
    • F g IR ۲۳:۱۵ - ۱۴۰۱/۰۶/۱۶
      9 0
      پاسخ
      خاک خاک حیف خاک خاکسنر برسر اروپا که اینقده وابسته به امریکا شده که حنا این یورو شون هم نمیتونه تحریم های آمریکارا خنثی کنه یعنی اروپاییان شدید مثل گله فیل وشتر دم هاتون به هم بسته شده هیچ قدرت مفتکی هم ندارید کی پخش میشه سانسورنکنیدا
    • IR ۲۳:۲۸ - ۱۴۰۱/۰۶/۱۶
      8 1
      پاسخ
      اروپا زمستان امسال مصیبت ها خواهد داشت . برای همین فکر جایگزین کردن انرژی هستند . ایران هم داره انتقام می گیره سالهای بی تفاوتی اروپا ....
    • ناشناس IQ ۰۰:۱۱ - ۱۴۰۱/۰۶/۱۷
      5 0
      پاسخ
      اروپایی‌ها چقدر خنگ تشریف دارند .اگر همه اروپا یک صدا آمریکا را تهدید به فشار اقتصادی کنند ،لال می شوند ،دیگر حکم پدرشان را بازی نمی کند .خنگ های اروپایی .
    • IR ۰۰:۴۴ - ۱۴۰۱/۰۶/۱۷
      5 1
      پاسخ
      آره شما که راس میگی ماهم باور کردیم گوشمونم مخملی
    • کاظم IR ۰۱:۲۲ - ۱۴۰۱/۰۶/۱۷
      9 1
      پاسخ
      برای تامین امنیت اسرائیل وچپاول ایران معلومه که از برجام دست نمی کشید
    • گیلان کلاچای IR ۰۳:۵۳ - ۱۴۰۱/۰۶/۱۷
      9 3
      پاسخ
      اینجا ایرانست.بارهبری فردی فرزانه دانشمندمومن آگاه . غربی‌ها شما فکر کردید دوره قاجار و پهلویست. کور خوندید.اینجا ایران اسلامیست .بامردم هوشیار و با ایمان .زنده باد ایران.
    • IR ۰۶:۲۰ - ۱۴۰۱/۰۶/۱۷
      6 1
      پاسخ
      خودتونو خسته نکنید ما با شما درایم بازی موش و گربه بازی میکنیم،،،
    • کلات AE ۱۲:۰۸ - ۱۴۰۱/۰۶/۱۷
      0 0
      پاسخ
      فقط یه بازی است برای اتلاف وقت و زمان گیری
    • کلات AE ۱۲:۰۸ - ۱۴۰۱/۰۶/۱۷
      0 0
      پاسخ
      فقط یه بازی است برای اتلاف وقت و زمان گیری
    • IR ۱۳:۳۳ - ۱۴۰۱/۰۶/۱۷
      0 0
      پاسخ
      موش و گربه بازی ادامه دارد ، حتی اگر شب و روز مغزش جنونه زایید

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