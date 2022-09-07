به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه تلویزیونی «الجزیره» امروز چهارشنبه در پیامی توئیتری به نقل از «چارلز میشل» رئیس شورای اروپا نوشت: علیرغم وجود نشانه‌ هایی منفی در خصوص پیشنهاد اتحادیه اروپا، ما از توافق هسته‌ ای با ایران دست نمی کشیم.

رئیس شورای اروپا در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص عملیات ویژه روسیه در اوکراین نیز ادعا کرد: هدف از تحریم مسکو فشار بر این کشور برای توقف جنگ علیه اوکراین است. ماه‌ های آینده برای اتحادیه اروپا سخت خواهد بود و بسیاری از شرکت‌ ها به علت قیمت انرژی زیان دیده اند.

گفتنی است که مذاکرات رفع تحریم‌ ها در دولت سیزدهم، از اوایل دی‌ ماه سال گذشته در شهر وین آغاز شد، اما به علت جدی‌ نبودن واشنگتن، این گفتگوها در اسفند ماه متوقف شد. بعد از چند ماه وقفه و به‌ دنبال سفر جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به تهران، دور جدید مذاکرات در هفتم و هشتم تیر ماه در دوحه قطر برگزار شد. طرف‌ های اروپایی و غربی به ویژه آمریکا پیش از این مدعی شدند که متن توافق نهایی شده اما هیئت مذاکره‌ کننده کشورمان اعلام کرد که هنوز بر سر برخی موضوعات توافق حاصل نشده است؛ توافقی که واشنگتن در سال ۲۰۱۵ به طور یک طرفه از آن خارج شد.

جمهوری اسلامی ایران تاکید دارد که پایدار بودن تضمینیِ رفع تحریم‌ ها، لازمه رسیدن به توافق است.