https://mehrnews.com/x3cw4j ۱۶ تیر ۱۴۰۵، ۹:۴۴ کد مطلب 6881378 استانها قم استانها قم ۱۶ تیر ۱۴۰۵، ۹:۴۴ تشییع آقای شهید در قم؛ میکشیم میکشیم آن که اماممان کشت قم- مردم ایران در بدرقه باشکوه آقای شهید ایران در قم بر لزوم خون خواهی رهبر شهید انقلاب تاکید دارند. دریافت 9 MB کد مطلب 6881378 کپی شد مطالب مرتبط تا نفس میکشیم پای صندوق رای حاضر میشویم شیخ نعیم قاسم: دست از سلاح نمی کشیم و وارد نبرد کربلایی خواهیم شد چارلز میشل: از توافق با ایران دست نمیکشیم ایران به احترام امام شهید برخاست/قم امروز آرام و قرار ندارد گزارش خبرنگار مهر از تشییع آقای شهید ایران حوالی بلوار پیامبراعظم(ص)قم برچسبها انقلاب اسلامی ایران قم آقای شهید ایران مراسم تشییع تشییع رهبر شهید انقلاب
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