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۱۶ تیر ۱۴۰۵، ۹:۴۴

تشییع آقای شهید در قم؛ می‌کشیم می‌کشیم آن که امام‌مان کشت

تشییع آقای شهید در قم؛ می‌کشیم می‌کشیم آن که امام‌مان کشت

قم- مردم ایران در بدرقه باشکوه آقای شهید ایران در قم بر لزوم خون خواهی رهبر شهید انقلاب تاکید دارند.

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کد مطلب 6881378

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