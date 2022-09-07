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۱۶ شهریور ۱۴۰۱، ۲۳:۴۶

رئیس پلیس راه خوزستان:

زائران اربعین حسینی مرز چذابه را برای تردد انتخاب کنند

زائران اربعین حسینی مرز چذابه را برای تردد انتخاب کنند

چذابه- رئیس پلیس راه خوزستان گفت: به زائران پیشنهاد می‌کنیم پایانه مرزی چذابه را برای شرکت در راهپیمایی اربعین حسینی انتخاب کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ رضا دولتشاهی شامگاه چهارشنبه در جلسه ستاد اربعین با بیان اینکه مشکلی در محورهای منتهی به پایانه مرزی چذابه وجود ندارد، اظهار کرد: قبل از آغاز راهپیمایی عظیم و میلیونی اربعین، بازدیدهایی انجام و نقاط حادثه خیز شناسایی و به دستگاه‌های متولی مربوط اعلام شد.

رئیس پلیس راه خوزستان به ایمن سازی جاده‌ها از سوی اداره‌های کل راه و شهرسازی و راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خوزستان اشاره کرد و افزود: از اهواز تا چذابه، کارهای مهمی در حوزه ایمن سازی انجام شده است.

وی به حجم زیاد ترافیک در مرزهای شلمچه و مهران اشاره کرد و گفت: به همین دلیل به زائران توصیه می‌کنیم مرز چذابه را برای تردد انتخاب کنند، زیرا به لحاظ ترافیکی و امکانات، شرایط مطلوبی دارد و مجموعه پلیس راه و نیروی انتظامی در حال خدمت رسانی شبانه روزی برای تسهیل تردد زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) هستند.

رئیس پلیس راه خوزستان در خصوص تعدد موانع و سرعتکاه‌ها در مسیر چذابه گفت: همه مسیرهای منتهی به پایانه مرزی چذابه دوبانده شده‌اند اما در برخی مقاطع با پیچ‌های هندسی مواجه هستیم و برای زائرانی که با مسیر آشنایی ندارند، می‌توانند خطرساز باشند؛ بهترین اقدام برای پیشگیری از وقوع حوادث رانندگی، کنترل سرعت وسایل نقلیه است.

سرهنگ دولتشاهی تصریح کرد: اگرچه تعدادی دوربین کنترل سرعت در مسیر نصب و راه اندازی شده اما کافی نیست و سعی شده از موانعی شامل سرعت کاه و استوپر استفاده بشود تا بتوان سرعت خودروها را کاهش داد.

رئیس پلیس راه خوزستان با بیان اینکه مسیرهای دوبانده باید نیوجرسی یا جداکننده وسط داشته باشند، گفت:، در حال حاضر مسیر اهواز تا چذابه چنین شرایطی ندارد و از سرعت کاه استفاده شده است.

کد مطلب 5584636

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