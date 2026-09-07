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۱۶ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶

تلاش‌های تراکتور برای نگه داشتن بیرانوند همچنان ناکام!

تلاش‌های تراکتور برای نگه داشتن بیرانوند همچنان ناکام!

تلاش‌های باشگاه تراکتور برای فراهم کردن شرایط ادامه حضور علیرضا بیرانوند در این تیم و جلوگیری از اعزام این بازیکن به خدمت سربازی همچنان به نتیجه نرسیده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت کریمی مدیرعامل باشگاه تراکتور، طی روزهای اخیر تلاش‌های گسترده‌ای را برای حل مشکل سربازی بیرانوند انجام داده تا این دروازه‌بان بتواند فصل جاری را نیز با پیراهن تراکتور ادامه دهد، اما این تلاش‌ها تاکنون نتیجه قطعی در پی نداشته است.

در همین راستا، کریمی قرار است طی هفته جاری نیز دیداری با مسئولان فراجا داشته باشد تا در صورت امکان، شرایط استفاده بیرانوند از یک ترم تحصیلی دیگر برای تعویق اعزام به خدمت سربازی فراهم شود.

اکنون باید دید در نهایت این تلاش‌ها به نتیجه خواهد رسید و بیرانوند می‌تواند یک ترم دیگر حضور خود در فوتبال را ادامه دهد یا اینکه این دروازه‌بان راهی خدمت سربازی خواهد شد؛ موضوعی که در روزهای آینده و پس از دیدار مسئولان تراکتور با فراجا مشخص خواهد شد.

کد مطلب 6939955
مهدی مرتضویان

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    نظرات

    • محمدرضا IR ۱۴:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۶
      1 1
      پاسخ
      تبعیض بیداد میکنه
    • جورج IR ۱۴:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۶
      7 1
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      خونش از خون بقیه سربازان وطن رنگین تر نیست
    • IR ۱۵:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۶
      1 1
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      مگرخون بیرانوند رنگین تر از سایر جوانان مشمول است چرا باید جوانان به اجبار به خدمت بروند وبیرانوند بخاطر تیم تراکتور و مدیرش زنوزی قوانین رازیرپا بگذارد تاکی باید شاهد بی عدالتی و زیرپا گذاشتن قانون توسط خاطیان چون بیرانوند باشیم
    • حمید IR ۱۵:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۶
      1 0
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      خیلی‌ها فوتبالیست بودن رفتن سربازی باید برود خدمت هرکی که هست برا خودشه خدمت سربازی مقدس است و اجباری
    • مهدی IR ۱۶:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۶
      1 0
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      این اقا هم مثل تمام جوانان این مرز و بوم باید خدمت مقدس سربلزی رو برود،تبعیض اگر نباشد البته!!!
    • IR ۱۶:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۶
      1 0
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      قانون میگه بعد از کارشناسی ارشد یکسال معافیت داری

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