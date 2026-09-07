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۱۶ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۱۵

دعوت کنفدراسیون آسیایی کوراش از ۱۱ ایرانی برای بازیهای آسیایی

دعوت کنفدراسیون آسیایی کوراش از ۱۱ ایرانی برای بازیهای آسیایی

رئیس انجمن کوراش از دعوت رسمی کنفدراسیون آسیایی کوراش از ۱۱ ایرانی برای همکاری در مسابقات بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، داریوش خسرویار رئیس انجمن کوراش در این مورد گفت: کنفدراسیون کوراش آسیا با ارسال احکام جداگانه ای، از ۱۱ نفر از چهره های برجسته ایرانی برای همکاری در برگزاری مسابقات کوراش بازیهای آسیایی ناگویا ۲۰۲۶ دعوت کرده است.

داریوش خسرویار افزود: بر اساس این دعوتنامه ها، محمدرضا نصیری نژاد به عنوان دبیرکل انجمن بینالمللی کوراش و کورش خسرویار به عنوان رئیس هیئت ژوری این مسابقات انتخاب شده اند.

همچنین محسن رستمی، عباس رنجکش، مجتبی توکلی ازغندی و محمد خانی اسفندآبادی به عنوان داوران این رویداد معرفی شدند.

در بخش عوامل اجرایی نیز افشین جنابی، علی اکبر بهاری، هانیه احمدی، سوسن خسرویار و علی عمادی به عنوان عوامل برگزاری مسابقات همکاری خواهند داشت.

این انتخاب نشان دهنده جایگاه والای ورزش ایران در سطح فنی و مدیریتی کوراش آسیا و اعتماد کنفدراسیون به توانمندی‌های متخصصان ایرانی است.

کد مطلب 6939959

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