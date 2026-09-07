به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم فوتبال استقلال برابر آلومینیوم اراک علاوه بر از دست رفتن دو امتیاز برای آبیپوشان، یک نگرانی تازه نیز برای کادر فنی این تیم به همراه داشت؛ مصدومیت سامان تورانیان، مدافع راست استقلال که حالا باید برای مشخص شدن میزان آسیبدیدگی خود تحت تصویربرداری MRI قرار بگیرد.
تورانیان که در غیاب صالح حردانی در ترکیب استقلال قرار گرفته بود، در جریان مسابقه با آلومینیوم دچار مصدومیت شد و به همین دلیل قرار است امروز MRI انجام دهد تا وضعیت دقیق او و میزان دوری احتمالیاش از میادین مشخص شود.
مصدومیت تورانیان در شرایطی اتفاق افتاده که استقلال پیش از این نیز با شرایط ویژهای در سمت راست خط دفاعی خود روبهرو بوده است. صالح حردانی مدافع راست و کاپیتان دوم آبیپوشان پس از دربی 107 و با تصمیم سهراب بختیاریزاده از تمرینات و فهرست تیم دور شده و در دیدار برابر آلومینیوم نیز استقلال را همراهی نکرد.
حالا مصدومیت احتمالی تورانیان میتواند شرایط را برای استقلال پیچیدهتر کند؛ چرا که آبیپوشان در فاصله کوتاهی باید دو مسابقه مهم را برگزار کنند و دست کادر فنی در این پست چندان باز نیست.
با توجه به شرایط به وجود آمده، احتمال دارد موضوع بازگشت صالح حردانی به جمع استقلالیها بار دیگر در باشگاه مطرح شود. اگرچه تصمیم درباره ادامه یا پایان دوری این بازیکن از تیم در اختیار کادر فنی است، اما شرایط موجود و نیاز استقلال به بازیکن تخصصی در سمت راست میتواند باعث شود مدیریت باشگاه برای حل این مسئله ورود کند.
به ویژه اینکه حردانی در فهرست بازیکنان استقلال حضور و تجربه بازی در پست دفاع راست را نیز دارد موضوعی که در شرایط فعلی میتواند اهمیت بیشتری برای آبیپوشان پیدا کند.
در صورتی که مصدومیت تورانیان جدی باشد و او نتواند استقلال را در دیدارهای پیشرو همراهی کند، یکی از گزینههای بختیاریزاده برای پر کردن سمت راست خط دفاعی، استفاده از ابوالفضل زمانی خواهد بود؛ بازیکنی که پست تخصصیاش دفاع راست نیست و حضور او در این منطقه به معنای استفاده از یک بازیکن در پستی غیرتخصصی است. این مسئله میتواند برای کادر فنی استقلال بهخصوص مقابل تیمهای قدرتمندتر، یک چالش تاکتیکی ایجاد کند.
استقلال طبق برنامه باید روز پنجشنبه ۱۹ شهریور در هفته هفتم لیگ برتر به مصاف پیکان برود و تنها چهار روز بعد، یعنی دوشنبه ۲۳ شهریور در نخستین دیدار خود در مرحله گروهی لیگ نخبگان آسیا برابر السد قطر قرار بگیرد. این مسابقه در ورزشگاه بینالمللی بصره عراق برگزار خواهد شد.
فشردگی این برنامه باعث شده مسئله مصدومیت تورانیان اهمیت بیشتری پیدا کند. استقلال علاوه بر نیاز به کسب امتیاز در لیگ برتر، باید خود را برای شروع رقابتهای آسیایی نیز آماده کند و در چنین شرایطی، در اختیار داشتن بازیکنان تخصصی در تمامی پستها اهمیت زیادی دارد.
در حالی که استقلال در پنجره نقلوانتقالات نیز با محدودیتهایی مواجه بوده، مصدومیت احتمالی تورانیان میتواند بار دیگر عمق کم ترکیب این تیم را نمایان کند. بختیاریزاده حالا باید منتظر نتیجه MRI تورانیان بماند تا مشخص شود آیا میتواند روی این مدافع راست برای مسابقه با پیکان حساب کند یا خیر.
اگر تورانیان به بازی با پیکان نرسد، استفاده از ابوالفضل زمانی در پستی غیرتخصصی یکی از راهکارهای موجود خواهد بود؛ اما در صورت طولانی شدن مصدومیت تورانیان، شرایط برای بازی حساس برابر السد پیچیدهتر میشود و همین موضوع احتمال ورود مدیریت باشگاه برای حل اختلاف با صالح حردانی و بازگرداندن این بازیکن به تمرینات را افزایش خواهد داد.
به این ترتیب، استقلال در فاصله چند روز تا آغاز یک دوره فشرده از مسابقات، با یک علامت سؤال جدی در سمت راست خط دفاعی مواجه شده است؛ علامت سؤالی که پاسخ آن ابتدا به نتیجه MRI سامان تورانیان و سپس به تصمیم بختیاریزاده و مدیران باشگاه درباره وضعیت صالح حردانی بستگی خواهد داشت.
نظر شما