کشف محموله لوازم آشپزخانه فاقد مجوز در دورود

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مجتبی نوریان صبح امروز دوشنبه در گفتوگو با رسانهها، اظهار داشت: مأموران پلیس آگاهی شهرستان دورود در راستای اجرای طرحهای مقابله با قاچاق کالا و ارز و در حین کنترل محورهای مواصلاتی، به یک دستگاه خودروی سواری برلیانس مشکوک شده و بلافاصله آن را متوقف کردند.
وی افزود: در بازرسی دقیق از این خودرو، تعداد ۴۳۷ قلم انواع لوازم آشپزخانه که فاقد هرگونه مدارک مثبته گمرکی و مجوز قانونی بود، کشف شد.
فرمانده انتظامی دورود با اشاره به دستگیری یک متهم در این عملیات و معرفی وی به مراجع قضایی، تصریح کرد: برابر اعلام کارشناسان پلیس، ارزش تقریبی کالاهای مکشوفه چهار میلیارد ریال برآورد شده است.
سرهنگ نوریان با تأکید بر عزم جدی پلیس در مبارزه با پدیده شوم قاچاق، تصریح کرد: قاچاق کالا، علاوه بر ایراد صدمات جبرانناپذیر به بنیانهای اقتصادی کشور و تعطیلی واحدهای تولیدی، زمینهساز بیکاری نیروی کار زحمتکش جامعه است. وی از شهروندان خواست تا در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک در این حوزه، مراتب را بلافاصله از طریق مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ گزارش دهند.
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