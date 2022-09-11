به گزارش خبرنگار مهر، پیکارهای کشتی فرنگی قهرمانی جهانی از روز گذشته با مصاف مدعیان چهار وزن نخست در شهر بلگراد صربستان آغاز شد که طبق برنامه، مدعیان اوزان پویا دادمرز، محمدرضا مختاری، محمدعلی گرایی و ناصر علیزاده در اوزان ۵۵، ۷۲، ۷۷ و ۸۷ کیلوگرم به میدان رفتند. هر چند که این نفرات، آغازی ناامید کننده داشتند و پیکارهای روز نخست با حذف سه فرنگی کار و حضور یک نماینده دیگر در گروه بازنده‌ها همراه بود.

به هر حال امروز نیز نوبت به فرنگی کاران چهار وزن دوم کشورمان است که به روی تشک بروند. بدین ترتیب علیرضا نجاتی، محمدرضا گرایی، پژمان پشتام و محمدمهدی ساروی در اوزان ۶۳، ۶۷، ۸۲ و ۹۷ کیلوگرم باید از ظهر امروز در دور مقدماتی به مصاف رقبای خود بروند.

برنامه مصاف نمایندگان کشورمان در روز دوم رقابتهای کشتی فرنگی قهرمانی جهان به شرح زیر است:

در وزن ۶۳ کیلوگرم علیرضا نجاتی در دور نخست با احمت اویار از ترکیه مبارزه می‌کند و در صورت گذر از این حریف در دور دوم به مصاف برنده دیدار خوزه رودریگوئز از مکزیک و عبدالمحمد پاپی از آلمان می‌رود.

در وزن ۶۷ کیلوگرم نیز محمدرضا گرایی قهرمان جهانی و المپیک پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم به مصاف برنده کشتی میان کریستین وانزا از مجارستان و امانتور اسماعیل اف از قرقیزستان خواهد رفت.

در وزن ۸۲ کیلوگرم پژمان پشتام بعد از استراحت در دور اول، در دور دوم به مصاف برنده مبارزه میان کارپت چالیان از ارمنستان و فیلیپ ساسیچ از کرواسی می‌رود.

در وزن ۹۷ کیلوگرم محمدهادی ساروی پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم به مصاف برنده دیدار میان فلیکس بالدوف از نروژ و یان لیو از چین می‌رود.

طبق برنامه مهدی محسن نژاد و امین میرزازاده نیز فردا (دوشنبه) در اوزان ۶۰ و ۱۳۰ کیلوگرم به میدان خواهند رفت.