کلاهبرداری از ۱۴۵ کارمند یک شرکت در تهران/ انهدام باند بزرگ جعل

به گزارش خبرنگار مهر، کلان‌شهر تهران بستر حوادث و جرایم مختلفی است. هر روز تماس‌های زیادی با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ تهران گرفته می‌شود که بسیاری از آنها عملیاتی شده و منجر به دستگیری مجرم یا مجرمانی می‌شود.

در این بسته خبری به گوشه‌ای از مأموریت‌ها، حوادث و جرایم می‌پردازیم.

دستگیری ۴ زن جیب بر بازار بزرگ تهران

سرهنگ جلیل موقوفه‌ای در تشریح این خبر گفت: در پی افزایش سرقت تلفن همراه و اشیا قیمتی شهروندان در بازار بزرگ تهران به روش جیب بری رسیدگی به موضوع و دستگیری سارق یا سارقان را تیمی از مأموران کلانتری ۱۱۳ بازار بر عهده گرفتند و مأموران تحقیقات ابتدایی را آغاز کردند.

وی با بیان اینکه مأموران در این پی جویی های انتظامی، اعضای باند ۴ نفره زنان جیب بر را شناسایی کردند افزود: پس از شناسایی چهره متهمان، گشت زنی‌های هدفمند آغاز و متهمان حین سرقت شناسایی و دستگیری شدند.

رئیس پلیس پیشگیری تهران با بیان اینکه از متهمان ۸ دستگاه تلفن سرقتی کشف شد تصریح کرد: متهمان ۲۵ الی ۴۰ ساله در تحقیقات اولیه به بزه انتسابی و سرقت در بازار بزرگ تهران به روش جیب بری به مدت بیش از ۲ ماه با همدستی یکدیگر اعتراف و اظهار داشتند تا کنون مرتکب ۵۰ فقره سرقت مشابه شدند.

به گفته این مقام انتظامی تا کنون تعدادی از مال باختگان شناسایی و متهمان با دستور قضائی برای کشف جزئیات پرونده در اختیار مأموران کلانتری قرار دارند.

کشف بیش از ۴۰ هزار قرص متادون در شرق تهران

سرهنگ محمد جلینی در تشریح این خبر گفت: تیمی از مأموران عملیات کلانتری غیاثی روز گذشته در حال گشت زنی در محدوده محله غیاثی به یک دستگاه موتورسیکلت دو ترک که با مشاهده خودروی پلیس مسیر خود را تغییر دادند مشکوک شدند و برای بررسی بیشتر به سمت موتورسیکلت حرکت کردند.

وی با بیان اینکه متهمان به سرعت از محل گریختند افزود: مأموران سریعاً وارد عمل شده و در یک تعقیب و گریز و اجرای طرح مهار، موفق شدند موتورسیکلت را متوقف و ترک نشین موتورسیکلت را دستگیر ولی راکب آن متواری شد که در بررسی اولیه از کوله پشتی متهم دستگیر شده تعداد ۵ بسته حاوی ۴۰ هزار و ۲۰۰ عدد قرص متادون کشف شد.

این مقام انتظامی ادامه داد: متهم ۲۵ ساله در تحقیقات اولیه اظهار کرد که قرص‌ها را از فردی در جنوب تهران تحویل گرفته است و قصد داشته است با همکاری راکب آن را به فردی در شرق تهرن تحویل بدهد.

سرهنگ جلینی خاطر نشان کرد: تحقیقات بیشتر برای کشف جزئیات پرونده و دستگیری سایر متهمان پرونده ادامه دارد.

انهدام باند بزرگ جعل توسط کارآگاهان پلیس آگاهی

سرهنگ کارآگاه علی ولیپور گودرزی اظهار کرد: با تحقیقات گسترده توسط کارآگاهان اداره سیزدهم پلیس آگاهی، فعالیت یک باند بزرگ در خصوص جعل آرم‌های شرکت‌های معتبر مواد خوراکی، مواد شوینده و لوازم یدکی کشف شد.

وی افزود: در بررسی‌های اولیه کارآگاهان مشخص شد، ۴ مرد جوان با اجاره کردن ۴ خانه قدیمی در نقاط مختلف تهران آرم‌های تجاری شرکت‌های معتبر را جعل کردند و در حال تولید اقلام قلابی هستند.

رئیس پلیس آگاهی تهران تصریح کرد: با توجه به حساسیت موضوع، کارآگاهان رصدهای اطلاعاتی را آغاز و در کوتاه‌ترین زمان ممکن مخفیگاه ۴ جاعل حرفه‌ای را شناسایی کردند.

سرهنگ کارآگاه ولیپور گودرزی گفت: کارآگاهان پس از دریافت این اطلاعات مهم، با هماهنگی‌های قضائی راهی مخفیگاه‌های متهمان شدند و در چند عملیات هماهنگ آنها را دستگیر کردند.

این مقام انتظامی با بیان اینکه انواع لوازم جعل و آمپول‌های تقلبی بدنسازی از مخفیگاه این ۴ جاعل حرفه‌ای کشف شد، تصریح کرد: متهمان پس از انتقال به اداره سیزدهم پلیس آگاهی هدف تحقیق قرار گرفتند و به جرم خود مبنی بر جعل آرم‌های شرکت‌های معتبر مواد خوراکی، مواد شوینده و لوازم یدکی اعتراف کردند.

سرهنگ کارآگاه علی ولیپور گودرزی در ادامه گفت: با صدور قرار قانونی از سوی مرجع قضائی متهمان برای کشف جرایم احتمالی در اختیار کارآگاهان اداره سیزدهم پلیس آگاهی قرار گرفتند.

کلاهبرداری از ۱۴۵ کارمند یک شرکت در تهران

سردار حمید هداوند اظهار کرد: با وقوع چندین فقره کلاهبرداری مشابه از کارمندان یک شرکت معتبر در تهران موضوع رسیدگی به پرونده در دستور کار تیمی زبده از کارآگاهان اداره چهاردهم پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: در تحقیقات ابتدایی کارآگاهان مشخص شد، یک کلاهبردار با چرب‌زبانی و جلب اعتماد کارمندان یک شرکت معتبر در شرق تهران با ترفند فروش حواله‌های خودرو، اقدام به کلاهبرداری از ۱۴۵ کارمندشرکت کرده و سپس ناپدید شده است.

جانشین پلیس تهران بزرگ تصریح کرد: کارآگاهان اداره چهاردهم، در گام نخست با تحقیقات شبانه‌روزی گسترده موفق شدند مخفیگاه کلاهبردار را در شمال تهران کشف کنند.‌

سردار هداوند عنوان کرد: کارآگاهان پس از دریافت این اطلاعات مهم با هماهنگی‌های قضائی راهی مخفیگاه متهم شدند و مرد جوان را در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر کردند.

این مقام ارشد انتظامی افزود: متهم پس از انتقال به اداره چهاردهم پلیس آگاهی در تحقیقات ابتدایی به جرم خود اعتراف و کارشناسان مبلغ کلاهبرداری را ۱۷۰ میلیارد ریال اعلام کردند.

جانشین فرماندهی انتظامی تهران بزرگ در پایان گفت: با صدور قرار قانونی از سوی مرجع قضائی متهم برای کشف جرایم احتمالی در اختیار کارآگاهان اداره چهاردهم پلیس آگاهی قرار گرفت.