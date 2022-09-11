امسال ۳۰۰ کیلومتر آزادراه ساخته می شود، ۷۰۰ کیلومتر بزرگراه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، خیرالله خادمی با بیان اینکه ۴ خطه شدن بزرگراهها علاوه بر کاهش تصادفات، افزایش ظرفیت ترافیکی را به دنبال دارد گفت: افزایش بزرگراهها و افزایش تعداد باندها در راستای تکمیل کریدورهای بزرگراهی است که در کشور نیازمند این موضوع هستیم.
وی از بهرهبرداری از ۵ پروژه آزادراهی تا پایان سال جاری خبر داد و اعلام کرد: بهرهبرداری از ۵ پروژه بزرگراهی را در اولویت قرار دادهایم و این پروژهها را میتوان طی یک سال آینده با منابع اعتباری مشخص بهرهبرداری کرد که آزادراه شیراز به اصفهان حدفاصل شیراز به ایزدخواست به طول ۲۱۰ کیلومتر یکی از پروژههای مذکور است.
مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور با بیان اینکه خوشبختانه نزدیک به ۱۵۰ کیلومتر از این مسیر در دولایه آسفالت شده است عنوان کرد: نیوجرسی ۱۲۰ کیلومتر از این مسیر انجام شده و امیدواریم تا پایان سال به بهرهبرداری برسد و ۸ کیلومتر باقی مانده نیز در منجیل-رودبار قرار دارد.
خادمی افزود: آزادراه رشت به قزوین پروژه دیگر است که مردم مدتها در ساعات پیک ترافیک در این مسیر معطل میمانند، لذا امیدواریم تا پایان سال با بهرهبرداری از این آزادراه که بسیار دشوار و پر تونل است، معضل ترافیک رفع شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی سومین پروژه قابل بهرهبرداری را قطعه ۲ آزادراه تهران-شمال خواند و گفت: برآنیم تا پایان سال این قطعه نیز به بهرهبرداری برسد؛ با این حال تا پایان سال به مرحله بهرهبرداری نرسد، تا اوایل سال ۱۴۰۲ بهرهبرداری میشود، چراکه در راستای تکمیل این محور اقدامات خوبی صورت گرفته است.
خادمی با تاکید بر اینکه ۲ پروژه نیز در آذربایجان شرقی در اولویت قرار دارد گفت: یکی از پروژهها در مراغه-هشترود است و حدود ۳۰ کیلومتر اول آن در یک سال آینده به بهرهبرداری میرسد.
وی افزود: همچنین پروژه تبریز به سمت صوفیان و مرند نیز به طول ۲۴ کیلومتر آماده بهرهبرداری خواهد شد.
مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور خاطرنشان کرد: هرساله در بخش بزرگراهی متوسط سالی حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ کیلومتر بهرهبرداری را در دستور کار قرار میدهیم و امسال نیز امیدواریم طی یک سال آینده ۷۳۰ کیلومتر بزرگراه را در شرکت ساخت و ادارات کل راه و شهرسازی به صورت مشترک به بهرهبرداری برسانیم.
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