فعالیت موکب حضرت زینب (س) در شهر کرمانشاه آغاز شد

محمد خیاط‌زنجانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به مناسبت ایام اربعین حسینی موکب حضرت زینب (س) کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کرمانشاه به عنوان اولین و تنها موکب همراهی بیماران تصادفی زائر در بیمارستان طالقانی شهر کرمانشاه فعالیت خود را از ۱۹ شهریور آغاز کرد.

وی افزود: راه‌اندازی موکب همراهی بیماران تصادفی زائر با هدف حمایت از کودکان، نوجوانان و والدین آسیب‌دیده در سفر معنوی اربعین است.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کرمانشاه تصریح کرد: روز گذشته موکب حضرت زینب (س) در محل بیمارستان طالقانی افتتاح شد و نزدیک به ۶۱ بیمار سانحه‌دیده به این بیمارستان مراجعه کردند و موکب حضرت زینب (س) کانون پرورش فکری مشغول همیاری به سانحه‌دیدگان اربعینی است.

خیاط‌زنجانی عنوان کرد: موکب حضرت زینب (س) کانون پرورش فکری استان کرمانشاه به عنوان یکی از موکب‌های شاخص ارائه‌دهنده به کودکان و نوجوانان اربعینی در بیمارستان طالقانی شهر کرمانشاه است که با حضور داوطلبانه کارکنان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کرمانشاه در حال خدمت‌رسانی فرهنگی است.