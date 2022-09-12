مجوز اقامت ۵ ساله برای اتباع خارجی نخبه صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، این معاونت یکی از نهادهایی است که با اجرای «برنامه همکاری با متخصصان و کارآفرینان بین المللی iConnect.isti.ir » به دنبال اتصال توانمندی و تخصص این افراد به زیست بوم فناوری و نوآوری و بهره مندی از تخصص و توان آنها در کشور است.

به گفته مهدی قلعه نوی رئیس مرکز تعاملات بین المللی علم و فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ذیل این برنامه تاکنون بیش از ۴۵۰ نفر از متخصصان غیر ایرانی حاضر در کشور شناسایی و نزدیک به ۳۰۰ نفر از متقاضیان موفق به دریافت حمایت مذکور شدند.

وی ادامه داد: در این برنامه «حمایت‌های پژوهشی و انگیزشی از نخبگان غیر ایرانی»، «تسهیل فرآیندهای بروکراتیک برای اعطای خدمات پایه شهروندی به دارندگان کارت اقامت ویژه»، «ایجاد انگیزه در مدیران بخش دولتی برای تسهیل موانع کسب و کار افراد خارجی»، «اخذ مجوز کسب و کار و احداث مطب» و «تملک دارایی‌ها» نیز تعریف شده است.

قلعه نوی افزود: این برنامه با مصوبه هیات وزیران مبنی بر استفاده از دانش و تخصص متخصصان و کارآفرینان غیرایرانی به یک همکاری مشترک تبدیل شده است تا از ظرفیت‌های قانونی و ماموریت دیگر نهادهای موثر در این کار هم استفاده شود.

وی ادامه داد: در این مصوبه آمده است که معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری موظف است حداکثر ظرف مدت ۳ ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه، معیارهای تشخیص نخبگی را برای تصویب به هیات وزیران ارائه و کمیسیون مربوطه در وزارت کشور درخصوص بهره مندی افراد غیرایرانی از این امتیازات تصمیم گیری کند. بر اساس این مصوبه؛ استانداران می توانند افرادی که دارای شرایط نخبگی موضوع این بند تشخیص می‌دهند را برای بهره مندی از امتیازات شهروندی به وزارت کشور معرفی کنند این مصوبه به منظور استفاده از دانش و تخصص این افراد در کشور به تصویب رسیده است.

رئیس مرکز تعاملات بین المللی علم و فناوری معاونت علمی و فناوری اضافه کرد: با توجه به اینکه ایران سال ها است میزبان جمعیت زیادی از مهاجران کشورهای مختلف است؛ می تواند با کمک این برنامه‌ها؛ در کنار ارائه امتیازات ویژه به افراد متخصص و کارآفرین غیرایرانی از توان دانشی و تخصصی آنها هم برای توسعه علمی و فناورانه کشور بهره گیرد و میزبانی از جمعیت مهاجر را به یک فرصت خوب و ارزشمند تبدیل کند.