حضور گروه سایپا در نمایشگاه شمال کشور

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر به نقل از سایپا، گروه خودروسازی سایپا با هدف معرفی و ارائه دستاوردهای خود در حوزه محصول، قطعه سازی، بازاریابی و توسعه بازارهای هدف در مساحتی بالغ بر ۲ هزار متر مربع در نمایشگاه بین المللی خودرو شمال کشور در قائم شهر حاضر و آخرین توانمندی‌های خود را در معرض نمایش خواهد گذاشت.

در این نمایشگاه ۱۵ محصول جدید و متنوع از گروه خودروسازی سایپا با نام شاهین CVT، آریا اسپرت، کوییک اسپرت، دو دستگاه کوییک.آر اتوماتیک، سه دستگاه شاهین با رنگ‌های متنوع جدید، دو دستگاه ۱۵۱ کانوپی، وانت کارون، پادرا پلاس اسپرت، پادرا پلاس یخچال دار و پادرا پلاس باری در حضور علاقمندان صنعت خودرو به نمایش در خواهد آمد.

در این نمایشگاه چندین شرکت خودروسازی از سراسر کشور حضور دارند که از گروه خودرو سازی سایپا شرکت‌های سایپا، زامیاد، پارس خودرو، سایپا یدک، سازه گستر، رینگ سایپا، پلاسکوکار، مرکز امور مشتریان، امداد خودرو سایپا، سایپا شیشه، ایندامین سایپا، رادیاتور ایران و ۸ نمایندگی فروش و خدمات پس از فروش سایپا از استان مازندران حضور دارند که آخرین تکنولوژی و دستاوردهای تولیدی و خدماتی خود را در معرض دید علاقمندان صنعت خودرو قرار می‌دهند.

در این نمایشگاه به منظور آشنایی بیشتر علاقمندان به خودرو، نقطه نظرات مشتریان در خصوص محصولات گروه سایپا به صورت مستقیم و چهره به چهره دریافت می‌شود و همچنین کارگاه مدیریت تجربه مشتریان برگزار می‌شود.

این نمایشگاه از ۲۲ تا ۲۵ شهریورماه در محل دائمی نمایشگاه‌های بین المللی قائم شهر از ساعت ۱۷ تا ۲۲ برگزار می‌شود و گروه خودرو سازی سایپا در سالن توسکا پذیرای بازدیدکنندگان است.