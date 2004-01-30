براي ربودن نظاميان اسراييلي برنامه ريزي مي كنيم

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، شيخ احمد ياسين موسس جنبش مقاومت اسلامي فلسطين ( حماس) امروز پس از برگزاري نماز جمعه اين هفته شهر غزه تاكيد كرد : گردان هاي شهداي عزالدين القسام شاخه نظامي اين جنبش با هدف مبادله اسراي فلسطيني در بند اسراييل، براي ربودن نظاميان اسراييلي برنامه ريزي كرده و خواهد كرد.

وي درگفتگو با خبرنگاران در مسجد مجمع اسلامي شهر غزه ادامه داد: گروه هاي فلسطيني و جنبش حماس هيچ فرصتي را براي ربودن نظاميان اسراييلي از دست نداده و همچنان به دنبال اجراي اين اقدام است .

شيخ احمد ياسين افزود: در سال 1997 ميلادي كه از اسارت آزاد شدم تاكيد كردم كه راه حلي براي مساله اسراي دربند اسراييل وجود ندارد مگر با به اسارت درآوردن نظاميان دشمن و تبادل آنان با اسراي فلسطيني، چرا كه اسراييل تنها زبان زور را مي فهمد.

وي ادامه داد: اشغالگران صهيونيستي كه دستهايشان به خون فلسطينيان آغشته شده است ممكن نيست به ما آزادي دهند.

