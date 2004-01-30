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۱۰ بهمن ۱۳۸۲، ۱۷:۲۹

شيخ احمد ياسين:

براي ربودن نظاميان اسراييلي برنامه ريزي مي كنيم

شيخ احمد ياسين بنيانگذار جنبش حماس اعلام كرد شاخه نظامي اين جنبش همچنان براي ربودن نظاميان اسراييلي برنامه ريزي مي كند.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، شيخ احمد ياسين موسس جنبش مقاومت اسلامي فلسطين ( حماس) امروز پس از برگزاري نماز جمعه اين هفته شهر غزه تاكيد كرد : گردان هاي شهداي عزالدين القسام شاخه نظامي اين جنبش با هدف مبادله اسراي فلسطيني در بند اسراييل، براي ربودن نظاميان اسراييلي برنامه ريزي كرده و خواهد كرد.
وي درگفتگو با خبرنگاران در مسجد مجمع اسلامي شهر غزه ادامه داد: گروه هاي فلسطيني و جنبش حماس هيچ فرصتي را براي ربودن نظاميان اسراييلي از دست نداده و همچنان به دنبال اجراي اين اقدام است .
شيخ احمد ياسين افزود: در سال 1997 ميلادي كه از اسارت آزاد شدم تاكيد كردم كه راه حلي براي مساله اسراي دربند اسراييل وجود ندارد مگر با به اسارت درآوردن نظاميان دشمن و تبادل آنان با اسراي فلسطيني، چرا كه اسراييل تنها زبان زور را مي فهمد.
وي ادامه داد: اشغالگران صهيونيستي كه دستهايشان به خون فلسطينيان آغشته شده است ممكن نيست  به ما آزادي دهند.

کد مطلب 55886

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