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۲۳ شهریور ۱۴۰۱، ۲۲:۴۳

واکنش حماس به بیانیه سفارت اوکراین در سرزمین های اشغالی

واکنش حماس به بیانیه سفارت اوکراین در سرزمین های اشغالی

جنبش مقاومت اسلامی فلسطین «حماس» بیانیه سفارت اوکراین در سرزمین های اشغالی درباره این جنبش را محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب فلسطین، «باسم نعیم» مسئول اداره سیاسی و روابط خارجی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین «حماس» بیانیه سفارت اوکراین در سرزمین‌های اشغالی علیه این جنبش را محکوم کرد.

وی بیانیه سفارت اوکراین در سرزمین‌های اشغالی فلسطین را محکوم و غیرقابل پذیرش است.

این رهبر حماس افزود: اشغالگران صهیونیست ۷۰ سال است ملت ما را می کشند و آواره می‌کنند و به مقدسات اهانت می‌کنند.

نعیم تاکید کرد: رژیم صهیونیستی هر لحظه جنایت جنگی و ضد بشری مرتکب می‌شود و همانطور که بسیاری از نهادهای حقوقی بین المللی اعلام کرده اند، یک رژیم نژادپرست است، براین اساس باید این رژیم تحریم و سران صهیونیست مورد پیگرد قرارگیرند و به عنوان جنایتکاران جنگی محاکمه شوند.

گفتنی است، سفارت اوکراین در سرزمین‌های اشغالی فلسطین با صدور بیانیه‌ای به سفر مسئولان حماس به مسکو واکنش نشان داد و این جنبش را یک جنبش تروریستی نامید.

کد مطلب 5590208

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    نظرات

    • IR ۰۱:۵۶ - ۱۴۰۱/۰۶/۲۴
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      فعلا که اکراین تنها کشور جهان وهمه تابع زلنسکی هستند خدا مردم را از استعمار اکراین نجات بده

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