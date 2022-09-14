واکنش حماس به بیانیه سفارت اوکراین در سرزمین های اشغالی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب فلسطین، «باسم نعیم» مسئول اداره سیاسی و روابط خارجی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین «حماس» بیانیه سفارت اوکراین در سرزمین‌های اشغالی علیه این جنبش را محکوم کرد.

وی بیانیه سفارت اوکراین در سرزمین‌های اشغالی فلسطین را محکوم و غیرقابل پذیرش است.

این رهبر حماس افزود: اشغالگران صهیونیست ۷۰ سال است ملت ما را می کشند و آواره می‌کنند و به مقدسات اهانت می‌کنند.

نعیم تاکید کرد: رژیم صهیونیستی هر لحظه جنایت جنگی و ضد بشری مرتکب می‌شود و همانطور که بسیاری از نهادهای حقوقی بین المللی اعلام کرده اند، یک رژیم نژادپرست است، براین اساس باید این رژیم تحریم و سران صهیونیست مورد پیگرد قرارگیرند و به عنوان جنایتکاران جنگی محاکمه شوند.

گفتنی است، سفارت اوکراین در سرزمین‌های اشغالی فلسطین با صدور بیانیه‌ای به سفر مسئولان حماس به مسکو واکنش نشان داد و این جنبش را یک جنبش تروریستی نامید.